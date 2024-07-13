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Ячейка общества

Драма о семейном кризисе и взрослении Yacheyka obshchestva 18+
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О фильме

В жизни молодой семьи – важное событие. Ребёнок впервые идёт в детский сад! И молодая мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает всё отцу… Ещё недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться. И молодым родителям приходится на наших глазах повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.  
Ячейка общества - трейлер
Ячейка общества  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 13 июля 2024
Дата выхода
8 августа 2024 Россия Must see magic film
Сборы в мире $3 265
Производство Forza Film, Vita Aktiva
Другие названия
Yacheyka obshchestva, Ячейка общества
Режиссер
Алена Званцова
В ролях
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Герда Пугачёва
Софья Ежова
Семен Шкаликов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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Ячейка общества
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Новости о фильме
Семейная жизнь Анастасии Красовской терпит крах в трейлере фильма «Ячейка общества»
Семейная жизнь Анастасии Красовской терпит крах в трейлере фильма «Ячейка общества» Драма о молодых родителях и их маленькой дочери.
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16 июля 2024 18:22
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