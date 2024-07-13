Драма о семейном кризисе и взрослении Yacheyka obshchestva18+
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Пойду2
Не пойду3
О фильме
В жизни молодой семьи – важное событие. Ребёнок впервые идёт в детский сад! И молодая мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает всё отцу… Ещё недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться. И молодым родителям приходится на наших глазах повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.