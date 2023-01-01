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Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
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Сладкий Восток
The Sweet East
Сладкий Восток, 2023
2023 / США
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Шон Прайс Уильямс
В ролях
Талия Райдер
Эрл Кейв
Саймон Рекс
Айо Эдебири
Джейкоб Элорди
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
6.9
IMDb
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2 постера
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