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Постер фильма Проклятие дома с призраками
5.3
Проклятие дома с призраками - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие дома с призраками
5.3

Проклятие дома с призраками

, 2022
The Creeping
Великобритания / ужасы / 18+
Британский хоррор об ужасной семейной тайне
Трейлеры
Постер фильма Проклятие дома с призраками
5.3
Проклятие дома с призраками - Дублированный трейлер
Проклятие дома с призраками  Дублированный трейлер

О фильме

Анна возвращается в дом своего детства спустя много лет. Ее бабушка Люси страдает деменцией, в последнее время ей становится все хуже, и сиделка уже не справляется. Анна, недавно похоронившая отца, старается справиться с горем, ухаживая за бабушкой. Вскоре она понимает, что старый дом хранит мрачную тайну, связанную со смертью дедушки Анны, чей неупокоенный и злобный призрак до сих пор не покинул его стены. И, похоже, к этой зловещей тайне имеют отношение все члены их семьи Анны…

В ролях

Джонатан Ньяти
Harry Reynolds
Джейн Лоу
Lucy Blakeley
Софи Томпсон
Софи Томпсон
Karen Marrow
Дэвид Хорович
Reverend Joseph
Риэнн Стил
Anna Reynolds
Филлипа Пик
Young Lucy
Taliyah Blair
Young Anna
Питер Маккуин
William Blakeley
Denise Horan
Congregation
Pauline Hooper
Congregation
Режиссер Джэми Хупер
Сценарист Джэми Хупер, Helen Miles
Композитор Stephanie Taylor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 марта 2023
Премьера в мире 1 мая 2022
Дата выхода
11 января 2024 Россия Кинологистика
11 января 2024 Азербайджан
11 января 2024 Болгария
11 января 2024 Казахстан 18+
11 января 2024 Кыргызстан 16+
11 января 2024 Молдавия
11 января 2024 Таджикистан
11 января 2024 Узбекистан
Сборы в мире $134 043
Производство Cryptoscope Films
Другие названия
The Creeping, Проклятие дома с призраками, Die Heimsuchung, Oán Hồn, 蠢蠢欲动

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
4.3 IMDb
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Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие дома с призраками - Дублированный трейлер
Проклятие дома с призраками Дублированный трейлер
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