Проклятие дома с призраками, 2022

Анна возвращается в дом своего детства спустя много лет. Ее бабушка Люси страдает деменцией, в последнее время ей становится все хуже, и сиделка уже не справляется. Анна, недавно похоронившая отца, старается справиться с горем, ухаживая за бабушкой. Вскоре она понимает, что старый дом хранит мрачную тайну, связанную со смертью дедушки Анны, чей неупокоенный и злобный призрак до сих пор не покинул его стены. И, похоже, к этой зловещей тайне имеют отношение все члены их семьи Анны…