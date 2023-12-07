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Проклятие дома с призраками
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The Creeping

Проклятие дома с призраками, 2022

2022 / Великобритания
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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 декабря 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джэми Хупер
В ролях
Риэнн Стил
Софи Томпсон
Джонатан Ньяти
Дэвид Хорович
Джейн Лоу
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.4 IMDb
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Постер фильма Проклятие дома с призраками 1 постер
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