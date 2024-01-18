В основу фильма легли события, произошедшие в 2010 году со съемочной группой картины «В ожидании моря» режиссёра Бахтияра Худойназарова в Мангистауской области, когда из актауской тюрьмы сбежали около 20 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. Актриса Таира, ставшая свидетелем этих событий, отправляется к старшему брату, живущему на берегу Каспийского моря. Там она встречает орнитолога Мариуса, который открывает Таире мир звуков природы. Однако у нового знакомого есть свои тайны.
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