Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мне тебя обещали
Постер фильма Мне тебя обещали
Постер фильма Мне тебя обещали
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
3 постера
Пойду 8
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Мне тебя обещали

Мне тебя обещали

Главная героиня влюбляется в убийцу брата Mne tebya obeschali 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 8
Не пойду 1

О фильме

В основу фильма легли события, произошедшие в 2010 году со съемочной группой картины «В ожидании моря» режиссёра Бахтияра Худойназарова в Мангистауской области, когда из актауской тюрьмы сбежали около 20 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. Актриса Таира, ставшая свидетелем этих событий,  отправляется к старшему брату, живущему на берегу Каспийского моря. Там она встречает орнитолога Мариуса, который открывает Таире мир звуков природы. Однако у нового знакомого есть свои тайны.

Мне тебя обещали - трейлер
Мне тебя обещали  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 18 января 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия Кинотайм
18 января 2024 Казахстан
Сборы в мире $725
Производство Eurasia Film Production
Другие названия
Mne tebya obeschali, You Were Promised to Me, Мне тебя обещали, Dormindo Com o Inimigo, Enemy next door
Режиссер
Иван Оганесов
В ролях
Толганай Талгат
Нериюс Манкус
Нериюс Манкус
Куандык Кыстыкбаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Мне тебя обещали - трейлер
Мне тебя обещали Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше