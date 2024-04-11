В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, 4-летняя Карина таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время, ребенок босиком, без теплой одежды, вместе с собакой блуждает по непроходимым зарослям, полной кровососущих насекомых и опасных хищников. Поисковики находят следы и улики, но это не приближает их к цели. Проходит 12 суток, и даже самые опытные спасатели теряют надежду найти Карину живой...

"Карина" - невероятная история про силу духа и веру в чудо, основанная на реальных событиях.