Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Карина
1 постер
Пойду 6
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Карина

Карина

Karina 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 2

О фильме

В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, 4-летняя Карина таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время, ребенок босиком, без теплой одежды, вместе с собакой блуждает по непроходимым зарослям, полной кровососущих насекомых и опасных хищников. Поисковики  находят следы и улики, но это не приближает их к цели. Проходит 12 суток, и даже самые опытные спасатели теряют надежду найти Карину живой... 

"Карина" - невероятная история про силу духа и веру в чудо, основанная на реальных событиях.

Карина - трейлер
Карина  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия 12+
16 января 2025 Казахстан
23 января 2025 Кыргызстан
Сборы в мире $560 540
Производство Siegen Film
Другие названия
Karina, Karina. The Mowgli Girl, Карина
Режиссер
Марианна Сиэгэн
В ролях
Вячеслав Лавернов
Вячеслав Лавернов
София Прибылых
Мария Кычкина
Петр Баснаев
Петр Баснаев
Сандаарыйа Ноговицына
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические триллеры Биографические триллеры
Биографические фильмы про реальных людей Биографические фильмы про реальных людей
Российские детективные фильмы Российские детективные фильмы

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Карина
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Майя Данилова 15 апреля 2024, 05:04
Отличный фильм. Эмоции близких родственников переданы очень хорошо, свойственно местному менталитету. Не могу себе представить, что потеряется моя… Читать дальше…
Кыдана Егорова 28 апреля 2024, 07:41
Август 2014 года. Новость об удивительном случае выживания маленькой девочки Карины обошла весь мир. 12 дней 4-летняя Карина сумела выжить в якутской… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Карина - трейлер
Карина Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше