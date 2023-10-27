1935 год, молодой учитель Антони Бенайжес приезжает в провинцию Бургос, чтобы преподавать в деревенской школе. С помощью новаторского педагогического метода Антони вдохновляет своих учеников и дает обещание: показать им море, которого они никогда не видели. Но такой свободный и творческий подход не устраивает часть консервативно настроенных родителей.
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