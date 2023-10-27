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Постер фильма Учитель, обещавший море
Постер фильма Учитель, обещавший море
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Учитель, обещавший море

Учитель, обещавший море

Байопик об учителе-новаторе и его противостоянии с консервативными родителями El mestre que va prometre el mar 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1935 год, молодой учитель Антони Бенайжес приезжает в провинцию Бургос, чтобы преподавать в деревенской школе. С помощью новаторского педагогического метода Антони вдохновляет своих учеников и дает обещание: показать им море, которого они никогда не видели. Но такой свободный и творческий подход не устраивает часть консервативно настроенных родителей.

Учитель, обещавший море - дублированный трейлер
Учитель, обещавший море  дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 октября 2023
Дата выхода
3 октября 2024 Россия U Films
25 июля 2024 Австралия M
10 ноября 2023 Андорра
6 февраля 2025 Германия
29 августа 2024 Греция
1 мая 2025 Дания
1 марта 2025 Израиль
10 ноября 2023 Испания 12
19 сентября 2024 Италия
12 июня 2025 Нидерланды 9
4 октября 2024 Румыния
Сборы в мире $3 119 325
Производство Filmax, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Другие названия
El maestro que prometió el mar, The Teacher Who Promised the Sea, Der Lehrer, der uns das Meer versprach, A tanár, aki a tengert ígérte, El mestre que va prometre el mar, Ha'Mor'eh She'Hivti'akh et Ha'Yam, Il maestro che promise il mare, Læreren der lovede havet, Profesorul care a promis marea, Ο δάσκαλος που υποσχέθηκε τη θάλασσα, Учитель, обещавший море, Учитель, який обіцяв море, 承諾大海的老師
Режиссер
Патрисия Фонт
В ролях
Энрик Окер
Энрик Окер
Лайа Коста
Лайа Коста
Луиса Гаваса
Альба Гилера
Лаура Конехеро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
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Учитель, обещавший море
Отзывы о фильме Обсудить в чате
spmarka 19 июля 2025, 09:52
Фильм прям засасывает. И прям грустненький... хороший фильм
Киноафиша.инфо 29 мая 2025, 20:48
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Учитель, обещавший море - дублированный трейлер
Учитель, обещавший море Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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