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Постер фильма Мы купили птицеферму
7.2
Мы купили птицеферму - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мы купили птицеферму
7.2

Мы купили птицеферму

, 2023
Coco Ferme
Канада / семейный / 18+
Юный предприниматель строит собственный бизнес в деревне
Трейлеры
Постер фильма Мы купили птицеферму
7.2
Мы купили птицеферму - Дублированный трейлер
Мы купили птицеферму  Дублированный трейлер

О фильме

Макс, 12-летний предприниматель, вынужден закрыть свой бизнес, который он вел в своем гараже, и переехать с отцом в удаленную деревню. Когда Макс находит куриц-несушек в старом амбаре своего двоюродного брата Чарльза, то видит возможность начать свой новый собственный бизнес.

В ролях

Стив Лапланте
Joseph-Armand Bombardier
Александра Кир
Дэйв Кэмпбелл
Дэйв Кэмпбелл
Бенуа Бриер
Raymond Tite-Bière
Миа Гарнье
Lou
Oscar Desgagnés
Max
Joey Bélanger
Charles
Emma Bao Linh Tourné
Alice
Луи Филипп Дандено
Denis
Simon Lacroix
Éric
Joëlle Paré-Beaulieu
Jacynthe - Eric's sister
Vincent Bolduc
François - Grocery Store Owner
Режиссер Себастьен Ганье
Сценарист Доминик Джеймс
Композитор Philippe Brault
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 28 ноября 2023
Премьера в мире 24 февраля 2023
Дата выхода
29 августа 2024 Россия Cinemaus Studio
16 февраля 2024 Азербайджан
16 января 2025 Германия 0
24 февраля 2023 Канада
16 февраля 2024 Кыргызстан
16 февраля 2024 Молдавия
16 февраля 2024 Польша
16 февраля 2024 Таджикистан
16 февраля 2024 Узбекистан
Сборы в мире $1 599
Производство Les Productions La Fête Inc., Attraction, Les Productions La Fête Inc.
Другие названия
Coco Ferme, Coco Farm, Jajko czy kura?, Koko ferma, Мы купили птицеферму

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 19 августа 2024

Трейлеры фильма

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Мы купили птицеферму - Дублированный трейлер
Мы купили птицеферму Дублированный трейлер
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