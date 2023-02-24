Макс, 12-летний предприниматель, вынужден закрыть свой бизнес, который он вел в своем гараже, и переехать с отцом в удаленную деревню. Когда Макс находит куриц-несушек в старом амбаре своего двоюродного брата Чарльза, то видит возможность начать свой новый собственный бизнес.
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