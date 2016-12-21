История реально существующего спортсмена Махавира Сингха Пхогата, который по причине бедности был вынужден бросить спортивную борьбу, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем олимпийским чемпионом. Но вот досада — у них с женой родились четыре дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие девчонки поколачивают одноклассников, решил всё же сделать из них спортсменок. Тренер из отца получился отменный.
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