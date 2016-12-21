Mahavir Singh Phogat Ты должен сражаться так, чтобы тебя запомнили. Если возьмёшь серебро, тебя рано или поздно забудут. Если возьмёшь золото — ты станешь примером. А примером становятся, ребёнок... не забывают. Видишь этих девочек? Если завтра ты выиграешь, ты выиграешь не одна. Миллионы таких же девочек победят вместе с тобой. Это будет победа каждой девочки, которую считают слабее мальчиков; которую заставляют по дому работать, за которую выдают замуж просто чтобы она рожала детей. Завтрашний бой — самый важный. Потому что завтра мы сражаемся не только с тем австралийцем, а со всеми, кто недооценивает девочек.