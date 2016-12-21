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Постер фильма Дангал. Слово борца
8.5
Дангал. Слово борца - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дангал. Слово борца
8.5

Дангал. Слово борца

, 2016
Dangal
Индия / драма, семейный, комедия, боевик / 18+
История индийского борца, воспитавшего чемпионок из дочерей
Трейлеры
Постер фильма Дангал. Слово борца
8.5
Дангал. Слово борца - Дублированный трейлер
Дангал. Слово борца  Дублированный трейлер

О фильме

История реально существующего спортсмена Махавира Сингха Пхогата, который по причине бедности был вынужден бросить спортивную борьбу, но поклялся воспитать сына, который станет в будущем олимпийским чемпионом. Но вот досада — у них с женой родились четыре дочки. Отец сначала отчаялся, но потом, увидев, что подросшие девчонки поколачивают одноклассников, решил всё же сделать из них спортсменок. Тренер из отца получился отменный.

В ролях

Аамир Кхан
Аамир Кхан
Махавир Сингх Фогат
Фатима Сана Шейк
Geeta Phogat
Санья Малхотра
Санья Малхотра
Babita Kumari
Сакши Танвар
Daya Kaur
Апаршакти Хурана
Omkar
Заира Васим
Молодая Гита
Сухани Бхатнагар
Молодая Бабита
Гириш Кулкарни
Coach Pramod Kadam
Виван Бхатена
Ритвик Сахоре
Young Omkar
Шишир Шарма
Ravi Aneja
Referee
Режиссер Нитеш Тивари
Сценарист Нитеш Тивари, Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrotra, Rajshri Sudhakar
Композитор Притам Чакраборти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 21 июня 2017
Премьера в мире 21 декабря 2016
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия Синемапарк 16+
24 августа 2017 Гонконг IIA
22 февраля 2025 Израиль
23 декабря 2016 Индия U
21 декабря 2016 США PG
25 апреля 2018 Южная Корея 12
MPAA PG
Бюджет 700 000 000 INR
Сборы в мире $303 726 694
Производство Aamir Khan Productions, UTV Motion Pictures, Walt Disney Pictures
Другие названия
Dangal, Дангал, Dangal: Die Hoffnung auf den großen Sieg, Wrestling Competition, दंगल, ダンガル　きっと、つよくなる, 我和我的冠軍女兒, 打死不離3父女, 摔跤吧！爸爸, 摔跤吧！老爸, 摔跤家族, Dangal Yuddham, Güreşçi, דנגאל, 打死不離三父女, 당갈

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дангал. Слово борца - Дублированный трейлер
Дангал. Слово борца Дублированный трейлер
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Цитаты

Mahavir Singh Phogat Ты должен сражаться так, чтобы тебя запомнили. Если возьмёшь серебро, тебя рано или поздно забудут. Если возьмёшь золото — ты станешь примером. А примером становятся, ребёнок... не забывают. Видишь этих девочек? Если завтра ты выиграешь, ты выиграешь не одна. Миллионы таких же девочек победят вместе с тобой. Это будет победа каждой девочки, которую считают слабее мальчиков; которую заставляют по дому работать, за которую выдают замуж просто чтобы она рожала детей. Завтрашний бой — самый важный. Потому что завтра мы сражаемся не только с тем австралийцем, а со всеми, кто недооценивает девочек.

Отзывы о фильме

Comon 11 ноября 2024, 14:41
Очередной классный индийский фильм, в озвучке а не с субтитрами, уже не новый, 2016 года, но тем не менее очень крутой. Один из лучших фильмов про… Читать дальше…
User 9 ноября 2024, 20:13
Ну классный , на одном дыханий фильм 👍
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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