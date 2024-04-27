Оповещения от Киноафиши
Постер фильма На расстоянии удара
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы На расстоянии удара

На расстоянии удара

Легендарный боец выходит на последний бой ради спасения дочери The Last Kumite 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

С помощью шантажа легендарного бойца Майкла Риверса заставляют принять участие в международном турнире, где участвуют опытнейшие и опасные спортсмены. Ему нужно победить несмотря ни на что, иначе он больше не увидит свою дочь.

На расстоянии удара - дублированный трейлер
На расстоянии удара  дублированный трейлер
Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 мая 2024
Премьера в мире 27 апреля 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия СБ Фильм
9 мая 2024 Германия
30 сентября 2024 Дания 15
23 января 2025 Казахстан
Бюджет €1 200 000
Сборы в мире $1 099
Производство Lowe Media, Quest Media
Другие названия
The Last Kumite, Su último combate, Kumite, На расстоянии удара
Режиссер
Росс В. Кларксон
В ролях
Mathis Landwehr
Маттиас Хьюз
Маттиас Хьюз
Kurt McKinney
Billy Blanks
Синтия Ротрок
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино

На расстоянии удара - смотреть в онлайн-кинотеатре

На расстоянии удара

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Дэвид Йенг — сын Боло Йенга, который сыграл антагониста Чонг Ли в «Кровавом спорте» (1988) и Чанг Ли в его подражательном фильме «Bloodfight» (1989). «Кровавый спорт» стал главным источником вдохновения для фильма «На расстоянии удара» (2024).

Кадры из фильма
