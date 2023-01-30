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Майор Гром: Игра
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Майор Гром: Игра,

Россия
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О фильме

Прошёл год после победы над Чумным Доктором, и Игорь Гром с

Режиссер
Олег Трофим
Олег Трофим
В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Александр Сетейкин
Александр Сетейкин
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Майор Гром: Игра 1 постер
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Анонсированы сиквел «Майора Грома: Чумной доктор» и дата выхода сериала «Король и Шут» Премьера Продолжения супергеройского блокбастера состоится в следующем году, а сериала о рок-группе — этой весной.
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30 января 2023 09:54
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