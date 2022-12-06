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Киноафиша Фильмы Бременские музыканты

Бременские музыканты,

Россия
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Факты О фильме

- продюсер Сарик Андреасян

История знаменитой сказки о Бременских музыкантах.

В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Мария Аронова
Мария Аронова
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
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Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты» Главную роль в картине исполнит звезда «Майора Грома: Чумной Доктор».
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6 декабря 2022 16:46
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