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Бременские музыканты
Бременские музыканты,
Россия
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Факты
О фильме
- продюсер Сарик Андреасян
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История знаменитой сказки о Бременских музыкантах.
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В ролях
Тихон Жизневский
Константин Хабенский
Сергей Бурунов
Мария Аронова
Ирина Горбачева
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Кинокомпания Никиты Михалкова готовит фильм «Бременские музыканты»
Главную роль в картине исполнит звезда «Майора Грома: Чумной Доктор».
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6 декабря 2022 16:46
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