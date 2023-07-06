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Постер фильма Любовь до последнего
5.8
Любовь до последнего - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь до последнего
5.8

Любовь до последнего

, 2023
Casi muerta
Аргентина, Уругвай / комедия / 18+
Комедия с Наталией Орейро о друзьях детства
Трейлеры
Постер фильма Любовь до последнего
5.8
Любовь до последнего - Дублированный трейлер
Любовь до последнего  Дублированный трейлер

О фильме

Мария, Хави, Паула и Лукас знают друг друга с детства. Трое из них продолжают жить в Буэнос Айресе, а Хави переехал в Уругвай, где налаживает свою личную жизнь. У Марии случается сердечный приступ и Хави, по просьбе друзей, срочно приезжает в Аргентину. Все вместе они решают позаботиться о Марии. Они снова та самая компания друзей, которыми были в детстве. И любовь, которую испытывали в детстве Мария и Хави, вспыхивает с новой силой. Но даже любовь не может остановить неизбежное… 

В ролях

Наталия Орейро
Наталия Орейро
María
Диего Веласкес
Javi
Альберто Ахака
Паола Барриентос
Paula
Вивиан Эль Хабер
Вивиан Эль Хабер
Dra. Rey
Виолета Уртисбереа
Julieta
Christian Cardoner
Vendedor Auto
María Carbajal
Empleada Concesionaria
Florencia Margiotta
Empleada Concesionaria
Rubén Comeñaza
Cliente Concesionaria
Арьель Стальтари
Арьель Стальтари
Lucas
Режиссер Фернан Мирас
Сценарист Фернан Мирас, Родриго Вила, Beatriz Carbajales, Patxo Telleria
Композитор Эмилио Каудерер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Уругвай
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 апреля 2024
Премьера в мире 6 июля 2023
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия Ракета Релизинг
29 февраля 2024 Азербайджан
6 июля 2023 Аргентина
29 февраля 2024 Кыргызстан
6 июля 2023 Мексика B-15
29 февраля 2024 Молдавия
29 февраля 2024 Таджикистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $3 670
Производство Cinema 7 Films, Montelona Cine, Non Stop
Другие названия
Casi muerta, Expiration Date, Bypass, Bypass, casi muerta, Lejárati dátum, Moje smrt, moje pravidla, Muerta de amor, Quase Morta, Любовь до последнего

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 февраля 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовь до последнего - Дублированный трейлер
Любовь до последнего Дублированный трейлер
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