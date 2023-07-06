Мария, Хави, Паула и Лукас знают друг друга с детства. Трое из них продолжают жить в Буэнос Айресе, а Хави переехал в Уругвай, где налаживает свою личную жизнь. У Марии случается сердечный приступ и Хави, по просьбе друзей, срочно приезжает в Аргентину. Все вместе они решают позаботиться о Марии. Они снова та самая компания друзей, которыми были в детстве. И любовь, которую испытывали в детстве Мария и Хави, вспыхивает с новой силой. Но даже любовь не может остановить неизбежное…
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