Постер фильма Меган: К вашим услугам
Рейтинг IMDb: 5.4
Меган: К вашим услугам

Фантастический триллер с Меган Фокс о коварном высокотехнологичном роботе Subservience 18+
О фильме

Будущее, в котором роботы способны заменить людей, уже наступило. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

Меган: К вашим услугам - дублированный трейлер
Меган: К вашим услугам  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 сентября 2024
Премьера в мире 15 августа 2024
Дата выхода
29 августа 2024 Россия Global Film
29 августа 2024 Азербайджан 18+
29 августа 2024 Беларусь
4 сентября 2024 Индонезия
27 сентября 2024 Испания 16
29 августа 2024 Казахстан 18+
12 сентября 2024 Катар
29 августа 2024 Кыргызстан 16+
15 августа 2024 Лаос
23 августа 2024 Литва N
29 августа 2024 Молдавия N 16
12 сентября 2024 ОАЭ TBC
30 января 2025 Португалия M/12
15 августа 2024 Таиланд 15
13 сентября 2024 Тайвань 18+
29 августа 2024 Узбекистан 18+
29 августа 2024 Украина
1 ноября 2024 ЮАР 16
Сборы в мире $296 871
Производство Millennium Media
Другие названия
Subservience, Alice (Subservience), Submissão, Меган: К вашим услугам, A.I. Alice, Alice, Paklusnumo žaidimai, Soumise, Uległość, Непокірна Еліс, 屈从, 超完美家政婦
Режиссер
С.К. Дэйл
В ролях
Меган Фокс
Меган Фокс
Мадлен Зима
Мишель Морроне
Мишель Морроне
Атанас Сребрев
Атанас Сребрев
Кейт Николс
Кейт Николс
Все актеры и съемочная группа
Лучшие фильмы ужасов про кукол

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3312
Меган: К вашим услугам - смотреть в онлайн-кинотеатре

Меган: К вашим услугам

Отзывы о фильме

Weteran Mc 24 октября 2024, 23:01
"Меган: К вашим услугам" - фантастический триллер 2024 года про недалёкое будущее.
Муж, в то время, как жена лежит в больнице, покупает… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 октября 2024, 19:03
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Киноляпы

Мужчин на строительных работах заменили роботами, поскольку они более эффективны. Разве не логичнее было бы оставить роботов работающими ночью, вместо того чтобы заставлять их отдыхать в контейнере???

Андроидам необходимо отдыхать ночью. Босс Ника говорит ему, что на площадке должен присутствовать человеческий прораб, пока андроиды работают.

Трейлеры фильма
Меган: К вашим услугам - дублированный трейлер
Меган: К вашим услугам Дублированный трейлер
Меган: К вашим услугам - trailer
Меган: К вашим услугам Trailer
Все трейлеры
