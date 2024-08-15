Будущее, в котором роботы способны заменить людей, уже наступило. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.
|29 августа 2024
|Россия
|Global Film
|29 августа 2024
|Азербайджан
|18+
|29 августа 2024
|Беларусь
|4 сентября 2024
|Индонезия
|27 сентября 2024
|Испания
|16
|29 августа 2024
|Казахстан
|18+
|12 сентября 2024
|Катар
|29 августа 2024
|Кыргызстан
|16+
|15 августа 2024
|Лаос
|23 августа 2024
|Литва
|N
|29 августа 2024
|Молдавия
|N 16
|12 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|30 января 2025
|Португалия
|M/12
|15 августа 2024
|Таиланд
|15
|13 сентября 2024
|Тайвань
|18+
|29 августа 2024
|Узбекистан
|18+
|29 августа 2024
|Украина
|1 ноября 2024
|ЮАР
|16
Мадлен Зима, которая играет жену в «Меган: К вашим услугам», ранее сыграла дочь в фильме «Рука, качающая колыбель», фильм с похожими сюжетными элементами (только без роботов).
Мужчин на строительных работах заменили роботами, поскольку они более эффективны. Разве не логичнее было бы оставить роботов работающими ночью, вместо того чтобы заставлять их отдыхать в контейнере???
Андроидам необходимо отдыхать ночью. Босс Ника говорит ему, что на площадке должен присутствовать человеческий прораб, пока андроиды работают.
