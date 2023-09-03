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Постер фильма Предчувствие
6.5
Предчувствие - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Предчувствие
6.5

Предчувствие

, 2023
La Bête
Франция / драма, мелодрама, фантастика / 18+
Фантастическая мелодрама о путешествии по прошлым жизням
Трейлеры
Постер фильма Предчувствие
6.5
Предчувствие - Дублированный трейлер
Предчувствие  Дублированный трейлер

О фильме

В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

В ролях

Леа Сейду
Леа Сейду
Gabrielle Monnier
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Louis Lewanski
Гусляги Маланга
Гусляги Маланга
Poupée Kelly
Филипп Катрин
Филипп Катрин
Том Нил
Даша Некрасова
Даша Некрасова
Dakota
Martin Scali
Georges
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
La voyante
Marta Hoskins
Gina
Жюлия Фор
Sophie
Kester Lovelace
Tom
Felicien Pinot
Augustin
Режиссер Бертран Бонелло
Сценарист Бертран Бонелло, Ксавье Долан, Бенджамин Чарбит, Гийом Бро, Генри Джеймс
Композитор Anna Bonello, Бертран Бонелло
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 июня 2024
Премьера в мире 3 сентября 2023
Дата выхода
4 апреля 2024 Россия Капелла Фильм
30 мая 2024 Австралия M
4 апреля 2024 Азербайджан
5 апреля 2024 Андорра
18 апреля 2024 Аргентина +13
6 марта 2024 Бельгия
7 марта 2024 Болгария
31 мая 2024 Великобритания
10 октября 2024 Германия 12
17 октября 2024 Греция
31 мая 2024 Ирландия
5 апреля 2024 Испания
21 ноября 2024 Италия 6+
11 апреля 2024 Казахстан 18+
4 апреля 2024 Кыргызстан
4 апреля 2024 Молдавия
9 мая 2024 Нидерланды 16
13 сентября 2024 Польша
27 июня 2024 Португалия
10 мая 2024 Румыния
13 июня 2024 Сербия o.A.
4 апреля 2024 Таджикистан
27 сентября 2024 Тайвань 15+
7 марта 2024 Узбекистан
11 октября 2024 Финляндия
7 февраля 2024 Франция
13 июня 2024 Черногория o.A.
26 сентября 2024 Чили 14
25 апреля 2025 Япония G
Бюджет €7 520 000
Сборы в мире $754 861
Производство Les Films du Bélier, My New Picture, Arte France Cinéma
Другие названия
La bête, The Beast, La bestia, A Besta, Bestia, Amor sin tiempo, Peto, The Beast (La bestia), Yaratık, Zvijer, Το θηρίο, Το κτήνος, Звір, Звярът, Предчувствие, けものがいる, 超時空愛殺, La Beast, 野兽

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 19 голосов
6.4 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Предчувствие - Дублированный трейлер
Предчувствие Дублированный трейлер
Предчувствие - Трейлер
Предчувствие Трейлер
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Наша рецензия

Венеция-2023: Как Дэвид Линч встречает призрак Жан-Люка Годара.
Венеция-2023: Как Дэвид Линч встречает призрак Жан-Люка Годара. Незаслуженно мало писали и говорили о новой картине «Предчувствие» французского режиссера Бертрана Бонелло с Леа Сейду и Джорджем Маккэем в главных ролях. Премьера состоялась на юбилейном, 80-м Международном венецианском кинофестивале, но, возможно, из-за утренних показов прессы и тихой премьеры фильм не удостоился тщательного внимания. Однако на днях уже было объявлено, что картина появится в российских кинотеатрах, поэтому говорить и писать все-таки стоит. Рассказываем, в какое…

Отзывы о фильме

✾ Кристина✾ 5 апреля 2024, 07:39
Классный. Бесподобный. Это прям моё ❤
Ирина Рогова 10 апреля 2024, 02:45
Еле досидела до конца. Сначала казалось, что будут диалоги в лучших французских традициях. Но потом все стало как-то бессмысленно. Может, интересно… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие»
1 декабря 2023 11:24 Леа Сейду путешествует по своим прошлым жизням в трейлере фильма «Предчувствие» Картина с запутанным сюжетом, которую по эффекту сравнивают с «Твин Пиксом» и другими произведениями Дэвида Линча.
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13 сентября 2023 14:33 7 фильмов Венецианского кинофестиваля — 2023, которые стоит ждать Самые ожидаемые фильмы киносмотра Венеции с датами премьер. 
Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России
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