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Безумный Квайбу: Сан Син против Унесенных призраками
Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away
Безумный Квайбу: Сан Син против Унесенных призраками, 2022
2022 / Китай
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Жанр:
анимация
комедия
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Ван Юнфей
В ролях
Wentao Chang
Tut Harmon
Hanlin Li
Lanling Li
Zhifu Liu
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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