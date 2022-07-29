Безумный Квайбу: Сан Син против Унесенных призраками, 2022

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Постер мультфильма Как найти сокровища
5.2
Как найти сокровища - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Как найти сокровища
5.2

Как найти сокровища

, 2022
Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away
Китай / анимация, комедия / 18+
Веселый мультфильм о приключениях вундеркинда и его друзей
Трейлеры
Постер мультфильма Как найти сокровища
5.2
Как найти сокровища - Дублированный трейлер
Как найти сокровища  Дублированный трейлер

О фильме

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей - камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!

В ролях

Вэньтао Чан
Mysterious Man
Tut Harmon
Chubby Doggie
Lanling Li
Qin
Zhifu Liu
Ms. Lu
Ли Ханьлинь
Mark
Ning Yang
Kwai Boo
Шань Синь
Spring
Тун Синьчжу
Peach
Tong Yin
Kwai Peel
Meme Yan
Gigi
Режиссер Ван Юнфей
Сценарист Ван Юнфей, Huazheng Gui, Xiaoyu Wu
Композитор Lei Yao
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 29 июля 2022
Дата выхода
18 июля 2024 Россия Экспонента
3 ноября 2023 Испания
25 июля 2024 Казахстан 6+
29 июля 2022 Китай
18 июля 2024 Узбекистан 6+
31 октября 2024 Украина
Сборы в мире $123 860
Производство Beijing Itscartoon Cultural Communication Co., Shanghai Film Unitied
Другие названия
Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away, Bill Kwai i l'assalt al museu, Bill Kwai y el asalto al museo, Boo Kwai eta museoaren lapurreta, Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya, В пошуках викрадених скарбів!, Как найти сокровища, کوای بوی جسور: ماجراجویی سه ستاره ای, Як знайти скарби

Рейтинг мультфильма

5.2
Оцените 13 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Как найти сокровища - Дублированный трейлер
Как найти сокровища Дублированный трейлер
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