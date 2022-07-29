Безумный Квайбу: Сан Син против Унесенных призраками, 2022

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей - камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!
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