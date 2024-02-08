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Постер фильма Мармелад
7.1
Мармелад - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мармелад
7.1

Мармелад

, 2024
Marmalade
США / драма, мелодрама, триллер / 18+
Романтический триллер о двух влюблённых грабителях
Трейлеры
Постер фильма Мармелад
7.1
Мармелад - Дублированный трейлер
Мармелад  Дублированный трейлер

О фильме

До встречи с прекрасной Мармелад Бэрону казалось, что он всю жизнь будет промышлять мелкими аферами. Но девушка покоряет сердце мошенника. Влюбленный с первого взгляда, ради нее он готов на все. И вот они грабят банк...

В ролях

Джо Кири
Джо Кири
Baron
Камила Морроне
Камила Морроне
Marmalade
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Otis
Уэйн Дюволл
Джастен Джонс
Ханс Кристофер
Officer Cambio
Amy Warner
Mama Eda
Susan Brava
Ms. Jenkins
Jane Hammill
Sandy
Phoenicia Gamble
Teen Employee
Jim Lichtscheidl
Gary
Озиома Акага
Detective Gray
Режиссер Кейр О’Доннелл
Сценарист Кейр О’Доннелл
Композитор Brooke Blair, Will Blair
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 февраля 2024
Премьера в мире 8 февраля 2024
Дата выхода
8 февраля 2024 Россия Парадиз
8 февраля 2024 Азербайджан
15 февраля 2024 Болгария
9 февраля 2024 Испания 16
8 февраля 2024 Казахстан 18+
8 февраля 2024 Кыргызстан
8 февраля 2024 Молдавия
8 февраля 2024 Таджикистан
21 марта 2024 Таиланд
8 февраля 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $13 385
Производство Signature Films, Tea Shop Productions
Другие названия
Marmalade, Мармелад, Cúmplice em Fuga, Marmelade, Мармалад, 诱人果酱, Cumplice em Fuga, Cómplice en fuga, مارمالاد

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 4 марта 2026

Трейлеры фильма

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Мармелад - Дублированный трейлер
Мармелад Дублированный трейлер
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Мармелад

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