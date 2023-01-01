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Пираты Галактики Барракуда
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Пираты Галактики Барракуда, 2024

2024 / Россия
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О фильме

На Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача – не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, героям сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Антон Борматов
Антон Борматов
В ролях
Борис Дейков
Полина Гухман
Полина Гухман
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Роман Курцын
Роман Курцын
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Все актеры и съемочная группа
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Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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