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Постер мультфильма Диплодочек и волшебные миры
Постер мультфильма Диплодочек и волшебные миры
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Фильмы Диплодочек и волшебные миры

Диплодочек и волшебные миры

Маленький динозавр из комикса ищет новый дом Smok Diplodok 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 3

О фильме

Диплодочек — любопытный маленький динозавр, мечтающий о большом приключении. К сожалению, он живет в скучном доисторическом болоте, которое окружает высокая стена. Диплодочек еще не знает, что на самом деле он персонаж комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед ставит ластик на бумагу и начинает стирать джунгли…и дом Диплодочка. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам. Сможет ли он с помощью новых друзей вернуть свою семью?

Диплодочек и волшебные миры - дублированный трейлер
Диплодочек и волшебные миры  дублированный трейлер
Страна Чехия / Польша / Словакия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 декабря 2024
Премьера в мире 11 июня 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия Атмосфера Кино
11 июля 2025 Болгария
1 мая 2025 Венгрия 12
30 апреля 2025 Вьетнам
1 мая 2025 Дания
28 марта 2025 Испания
31 октября 2024 Казахстан 6+
25 октября 2024 Латвия
15 ноября 2024 Литва
10 октября 2024 ОАЭ PG
5 октября 2024 Польша
7 февраля 2025 Румыния
13 октября 2024 Сербия o.A.
9 января 2025 Словакия U
28 февраля 2025 Тайвань
12 декабря 2024 Узбекистан 6+
20 февраля 2025 Украина
28 мая 2025 Франция
6 марта 2025 Черногория o.A.
2 января 2025 Чехия
Сборы в мире $1 363 184
Производство Human, PFX
Другие названия
Smok Diplodok, Diplodocus, Cesur Dinozor, Dino Diplodok, Diplo, a kis dinó, Diplodocus o Pequeno Dinossauro, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, Diplodocus: tilluke dinosaurus, Hokus pokus Diplodokus, Динозаврик, Динозавърчето Диплодок, Диплодочек и волшебные миры, 小恐龍的漫畫宇宙
Режиссер
Войтек Вавщик
В ролях
Петр Полак
Елена Голдфинч
Хелена Энглерт
Хелена Энглерт
Филип Ковалевич
Тадеуш Барановский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 19 голосов
6.4 IMDb
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Диплодочек и волшебные миры
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Татьяна Колина 14 ноября 2024, 12:24
Когда мульт только начался хотелось встать и уйти тк отвратительная рисовка…угнетающая обстановка..всё персонажи грустные и чем то опечалены..Нет… Читать дальше…
chegevara6 4 ноября 2024, 21:27
В течение всего просмотра этого "шедевра мультипликации" не покидало стойкое ощущение, что в стране, где живёт его автор, наркотики в… Читать дальше…
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Новости о мультфильме
Динозавр попадает к изучающим пустоту ученым в трейлере мультфильма «Диплодочек и волшебные миры»
Динозавр попадает к изучающим пустоту ученым в трейлере мультфильма «Диплодочек и волшебные миры» Экранизация комиксов Тадеуша Барановского.
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10 октября 2024 13:56
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Диплодочек и волшебные миры - дублированный трейлер
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