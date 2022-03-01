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Конформист Конформист
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Il conformista

Конформист, 1971

1971 / Германия / Италия / Франция
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

«Конформист» Бернардо Бертолуччи — одна из первых среди антифашистских, обнажающих природу, внутренние условия и причины зарождения и существования фашизма как формы равнодушия, апатии, конформизма масс. Лента признавалась у нас с существенными оговорками по поводу вроде бы повышенного интереса авторов к сексуальной, интимной стороне жизни, к тому же была сокращена минут на двадцать и выпущена в черно-белом варианте. Фильм представляет собой череду воспоминаний Марчелло Клеричи, который должен совершить порученное ему фашистами убийство...

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 июля 1970
Возраст 18+
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Стефания Сандрелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конформист 2 постера
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