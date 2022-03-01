Конформист, 1971

«Конформист» Бернардо Бертолуччи — одна из первых среди антифашистских, обнажающих природу, внутренние условия и причины зарождения и существования фашизма как формы равнодушия, апатии, конформизма масс. Лента признавалась у нас с существенными оговорками по поводу вроде бы повышенного интереса авторов к сексуальной, интимной стороне жизни, к тому же была сокращена минут на двадцать и выпущена в черно-белом варианте. Фильм представляет собой череду воспоминаний Марчелло Клеричи, который должен совершить порученное ему фашистами убийство...