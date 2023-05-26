Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Паб «Старый дуб»
7.1
Паб «Старый дуб» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Паб «Старый дуб»
7.1

Паб «Старый дуб»

, 2023
The Old Oak
Бельгия, Франция, Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Паб «Старый дуб»
7.1
Паб «Старый дуб» - Дублированный трейлер
Паб «Старый дуб»  Дублированный трейлер

О фильме

 

«Старый дуб»  — последний бар в уэльской деревушке, оставшийся здесь после того как закрылись местные шахты. На место бывших рабочих в деревню приезжают беженцы. Местным новые соседи не нравятся, но хозяин паба Тиджей уверен, что в тяжелые времена поддержка нужна всем без исключения.

В ролях

Дэбби Ханивуд
Дэбби Ханивуд
Тревор Фокс
Charlie
Дэйв Тернер
TJ Ballantyne
Jordan Louis
Gary
Laura Lee Daly
Ebla Mari
Yara
Claire Rodgerson
Laura
Chris McGlade
Vic
Col Tait
Eddy
Chrissie Robinson
Erica
Chris Gotts
Jaffa Cake
Jen Patterson
Maggie
Режиссер Кен Лоуч
Сценарист Пол Лаверти
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 апреля 2024
Премьера в мире 26 мая 2023
Дата выхода
17 июня 2024 Россия Экспонента 18+
10 мая 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Болгария
8 августа 2024 Бразилия 14
29 сентября 2023 Великобритания 15
23 ноября 2023 Германия 12
23 мая 2024 Гонконг IIB
7 декабря 2023 Греция
7 декабря 2023 Дания 11
29 сентября 2023 Ирландия 15A
29 сентября 2023 Испания
16 ноября 2023 Италия T
12 апреля 2024 Канада
1 августа 2024 Колумбия
10 мая 2024 Кыргызстан
10 мая 2024 Молдавия
21 декабря 2023 Нидерланды 12
10 мая 2024 Польша
5 января 2024 Румыния
16 мая 2024 Сербия o.A.
10 мая 2024 Таджикистан
29 марта 2024 Тайвань
1 мая 2024 Турция
10 мая 2024 Узбекистан
8 декабря 2023 Финляндия Tulossa
25 октября 2023 Франция
9 мая 2024 Чехия
23 ноября 2023 Швейцария 12
26 января 2024 Швеция 11
1 марта 2024 Эстония
17 января 2024 Южная Корея 15
24 апреля 2026 Япония G
Сборы в мире $7 729 788
Производство StudioCanal UK, Sixteen Films, Why Not Productions
Другие названия
The Old Oak, El viejo roble, Stari hrast, El último pub, O Pub de Old Oak, O Último Pub, Pod Starym Dębem, The Old Oak - A mi kocsmánk, Umudunu Kaybetme, Vana tamm, Vertshuset the Old Oak, Η τελευταία παμπ, Паб «Старый дуб», Старий дуб, オールド・オーク, 老橡樹酒館, 讓我們酒在一起, El último bar, Старый дуб, 死橡

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паб «Старый дуб» - Дублированный трейлер
Паб «Старый дуб» Дублированный трейлер
Паб «Старый дуб» - Трейлер
Паб «Старый дуб» Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше