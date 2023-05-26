«Старый дуб» — последний бар в уэльской деревушке, оставшийся здесь после того как закрылись местные шахты. На место бывших рабочих в деревню приезжают беженцы. Местным новые соседи не нравятся, но хозяин паба Тиджей уверен, что в тяжелые времена поддержка нужна всем без исключения.
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