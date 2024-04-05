Отзывы о фильме
User 6 октября 2024, 22:44
Тяжелый фильм для просмотра
kristina010604 5 октября 2024, 23:39
Полная фигня !!!!
В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянётся отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.
|3 октября 2024
|Россия
|Global Film
|31 октября 2024
|Греция
|10 октября 2024
|Казахстан
|18+
|10 октября 2024
|Кыргызстан
|16+
|27 сентября 2024
|Латвия
|N16
|27 сентября 2024
|Литва
|7 ноября 2024
|Нидерланды
|23 января 2025
|Таиланд
|18
|27 сентября 2024
|Турция
|18+
|10 октября 2024
|Узбекистан
|18+
|7 ноября 2024
|Украина
|16 октября 2024
|Филиппины
|27 сентября 2024
|Эстония