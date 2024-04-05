Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тихое место: Азраэль
4.7 Рейтинг IMDb: 5.3
Киноафиша Фильмы Тихое место: Азраэль

Тихое место: Азраэль

Выжившая жертва мстит безмолвному языческому культу Azrael 18+
О фильме

В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянётся отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.

Тихое место: Азраэль  дублированный трейлер
Страна Эстония / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 октября 2024
Премьера в мире 5 апреля 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Global Film
31 октября 2024 Греция
10 октября 2024 Казахстан 18+
10 октября 2024 Кыргызстан 16+
27 сентября 2024 Латвия N16
27 сентября 2024 Литва
7 ноября 2024 Нидерланды
23 января 2025 Таиланд 18
27 сентября 2024 Турция 18+
10 октября 2024 Узбекистан 18+
7 ноября 2024 Украина
16 октября 2024 Филиппины
27 сентября 2024 Эстония
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $666 611
Производство C2 Motion Picture Group, Homeless Bob Production, Traffic.
Другие названия
Azrael, Тихое место: Азраэль, Azrael - Angel of Death, Azrael: Angel of Death, Azraela, Azrail, Азраїл: Світ тиші
Режиссер
Ивэн Кац
В ролях
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Виктория Кармен Сонн
Ээро Милонофф
Ээро Милонофф
Sebastian Bull
4.7
5.3 IMDb
Новости о фильме
В Москве состоится премьерный показ хоррор-триллера «Тихое место: Азраэль»
В Москве состоится премьерный показ хоррор-триллера «Тихое место: Азраэль» Главную роль исполнила Самара Уивинг.
Написать
25 сентября 2024 16:02
Безмолвная Самара Уивинг спасается от зла в трейлере хоррора «Тихое место: Азраэль»
Безмолвная Самара Уивинг спасается от зла в трейлере хоррора «Тихое место: Азраэль» Несмотря на локализованный вариант названия, этот фильм не имеет отношения к франшизе Джона Красински «Тихое место».
Написать
30 августа 2024 16:22
Тихое место: Азраэль - дублированный трейлер
Тихое место: Азраэль Дублированный трейлер
Тихое место: Азраэль - trailer
Тихое место: Азраэль Trailer
