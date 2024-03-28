Для героини фильма Ольги танец – не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. В разные годы - а события картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий - в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все ее попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу пока она, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор...