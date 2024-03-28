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Постер фильма Она танцует
Постер фильма Она танцует
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.8
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Киноафиша Фильмы Она танцует

Она танцует

Мелодрама о танцовщице, которая делает сложный выбор между любовью и призванием Ona tantsuet 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Для героини фильма Ольги танец – не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. В разные годы - а события картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий - в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнёром по танцу. Но все ее попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу пока она, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор...

 

Она танцует - трейлер
Она танцует  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 марта 2024
Дата выхода
1 августа 2024 Россия Reflexion Films
Сборы в мире $11 704
Производство Interfest, КИНОПРАЙМ, Paradox Films
Другие названия
Ona tantsuet, She Is Dancing, Она танцует
Режиссер
Оксана Дегтярева
В ролях
Анастасия Волынская
Антон Рогачев
Антон Рогачев
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Евгений Сыркин
Наиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.7
Оцените 12 голосов
8.8 IMDb
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