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УничтоЖанна

Домохозяйка со сверхспособностями становится тайным агентом UnichtoZhanna 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Домохозяйка со сверхспособностями Жанна  с детства умеет читать мысли, двигать предметы и воздействовать на сознание людей. Но она живет тихой неприметной жизнью с мужем и дочкой, используя свою суперсилу только в бытовых целях. Все меняется, когда российские спецслужбы выходят на нее и вербуют в тайные агенты. Параллельно агенты ЦРУ пытаются привлечь Жанну на свою сторону, но вместо этого попадают в серию нелепых ситуаций. Получив задание поймать неуловимого преступника номер один — Дорада Сибасова, Жанна начинает действовать, применяя свои уникальные способности. Но выясняется, что у Дорада на нее свои планы.

УничтоЖанна - трейлер
УничтоЖанна  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 ноября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия КароПрокат
Сборы в мире $15 376
Производство Киноджет
Другие названия
UnichtoZhanna, УничтоЖанна
Режиссер
Максим Кудымов
В ролях
Юлия Егерева
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Игорь Ознобихин
Роман Попов
Роман Попов
Роман Фомин
Роман Фомин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
3.3 IMDb
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УничтоЖанна
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Асель Мишина 23 ноября 2024, 12:15
Давно Прилучный так смешно не играл. Вот что значит нормальный сценарий и хороший режиссер
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Новости о фильме
Супергероиня Юлия Егерева противостоит Павлу Прилучному в трейлере экшен-комедии «УничтоЖанна»
Супергероиня Юлия Егерева противостоит Павлу Прилучному в трейлере экшен-комедии «УничтоЖанна» Полнометражный фильм на основе одноименного веб-проекта.
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23 октября 2024 10:22
Подошли к концу съемки супергеройской комедии «УничтоЖанна» с Юлией Егеревой и Павлом Прилучным
Подошли к концу съемки супергеройской комедии «УничтоЖанна» с Юлией Егеревой и Павлом Прилучным Российский кинокомикс о домохозяйке со сверхъестественными способностями.
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6 марта 2024 16:08
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