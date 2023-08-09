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Постер фильма Очень странные каникулы
6.3
Очень странные каникулы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Очень странные каникулы
6.3

Очень странные каникулы

, 2023
Räkä ja Roiskis
Финляндия / приключения, комедия / 18+
Семейная комедия о братьях, которые расследуют странные происшествия в маленьком городке
Трейлеры
Постер фильма Очень странные каникулы
6.3
Очень странные каникулы - Дублированный трейлер
Очень странные каникулы  Дублированный трейлер

О фильме

Два брата отправляются в дом своей бабушки в маленьком городке на зимние каникулы. Оказавшись там, они обнаруживают, что в этом когда-то самом обычном городке все немного не так. В городе происходят очень странные дела: летают и пропадают предметы, исчезают в неизвестном направлении самые обычные вещи, например, дырки в бубликах и двери в скворечниках. Роки и Роскис отправляются на расследование, и им удается выйти на след местного дантиста Мигреня-младшего. Однако расследование оказывается под угрозой срыва, когда неряшливый Роки и старательный Роскис вступают в спор друг с другом. Как можно восстановить город и заделать дыры, если ребята не могут работать вместе? Единственный способ восстановить мир - это чтобы братья работали сообща.

В ролях

Кати Оутинен
Кати Оутинен
Migrén Senior
Пекка Странг
Пекка Странг
Anselmi Migrén Junior
Элина Книхтиля
pormestari Haloonen
Hugo Komaro
Räkä
Urho Kuokkanen
Roiskis
Сампо Саркола
Avantovaras
Марья Пакален
Mummi
Петтери Пенниля
Pierunpidättäjä
Яри Вирман
mies Toisaalta
Матти Оннисмаа
Ihaalainen
Режиссер Теэму Никки
Сценарист Теэму Никки, Jyrki Arnikari, Manlio Castagna, Юйсе Лескинен, Яни Пёсё
Композитор Lucia Acosta, Lorenzo Barcella, Alvise Carraro, Lorenzo Gioelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 августа 2023
Дата выхода
1 августа 2024 Россия Кинологистика
14 ноября 2024 Италия T
1 августа 2024 Кыргызстан
5 декабря 2024 Украина
19 января 2024 Финляндия 7
Бюджет €2 500 000
Сборы в мире $15 723
Производство It's Alive Films, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Post Control Helsinki
Другие названия
Räkä ja Roiskis, Mysteriet om de forsvundne huller, Snoris och Skvättis - Mysteriet med de försvinnande hålen, Snoris och Strittis, Snørra og Snerken - Mysteriet med de forsvunne hullene, Snot & Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, Snot and Splash, Snot and Splash: The Mystery of Disappearing Holes, Tatt ja Plärakas, Очень странные каникулы, Snot & Splash

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Очень странные каникулы - Дублированный трейлер
Очень странные каникулы Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Елена Сейитмедова 25 августа 2024, 05:56
Вчера посмотрели фильм с внуками. Если честно, фильм совсем не понравился. Скучный и примитивный даже для подростков. Что за герой, который… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 августа 2024, 18:49
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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