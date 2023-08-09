Два брата отправляются в дом своей бабушки в маленьком городке на зимние каникулы. Оказавшись там, они обнаруживают, что в этом когда-то самом обычном городке все немного не так. В городе происходят очень странные дела: летают и пропадают предметы, исчезают в неизвестном направлении самые обычные вещи, например, дырки в бубликах и двери в скворечниках. Роки и Роскис отправляются на расследование, и им удается выйти на след местного дантиста Мигреня-младшего. Однако расследование оказывается под угрозой срыва, когда неряшливый Роки и старательный Роскис вступают в спор друг с другом. Как можно восстановить город и заделать дыры, если ребята не могут работать вместе? Единственный способ восстановить мир - это чтобы братья работали сообща.