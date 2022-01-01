Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Девушка в окне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лед 3
Лед 3, 2023
2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
мелодрама
драма
спорт
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2023
В ролях
Александр Петров
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Лавстори
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Написать отзыв
2022, Великобритания, драма
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Сказка для старых
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, драма, криминал
Умереть за доллар
Рецензия
Написать отзыв
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван