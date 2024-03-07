Меню
Дикий робот

Дикий робот

История робота, который попадает на необитаемый остров и там находит семью The Wild Robot 18+
О фильме

Робот ROZZUM 7134 (сокращенно «Роз») терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приемными родителем для осиротевшего гусенка.

Дикий робот - дублированный трейлер
Дикий робот  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 14 октября 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
19 октября 2024 Россия
19 сентября 2024 Австралия PG
12 сентября 2024 Австрия
20 сентября 2024 Азербайджан
10 октября 2024 Аргентина
26 октября 2024 Беларусь
25 сентября 2024 Бельгия
20 сентября 2024 Болгария
10 октября 2024 Бразилия L
18 октября 2024 Великобритания U
11 октября 2024 Вьетнам
26 сентября 2024 Гватемала
3 октября 2024 Германия 6
1 октября 2024 Гонконг I
10 октября 2024 Греция K
26 сентября 2024 Грузия PG
26 сентября 2024 Доминиканская Республика
26 сентября 2024 Израиль All
11 октября 2024 Индонезия
18 октября 2024 Ирландия G
27 сентября 2024 Исландия Unrated
11 октября 2024 Испания A
10 октября 2024 Италия
17 октября 2024 Казахстан 6+
26 сентября 2024 Катар
20 сентября 2024 Китай
10 октября 2024 Колумбия
26 сентября 2024 Коста-Рика
20 сентября 2024 Кыргызстан
7 марта 2024 Латвия 7+
25 октября 2024 Литва
19 сентября 2024 Малайзия
26 сентября 2024 Мексика A
20 сентября 2024 Молдавия
10 октября 2024 Нидерланды 6
26 сентября 2024 Новая Зеландия PG
26 сентября 2024 ОАЭ TBC
10 октября 2024 Перу
11 октября 2024 Польша
26 сентября 2024 Пуэрто-Рико PG
18 октября 2024 Румыния N/A
27 сентября 2024 США PG
17 октября 2024 Сербия o.A.
26 сентября 2024 Сингапур PG
19 сентября 2024 Словакия 7
10 октября 2024 Словения
20 сентября 2024 Таджикистан
17 октября 2024 Таиланд G
10 октября 2024 Тайвань 0+
8 ноября 2024 Турция
20 сентября 2024 Узбекистан
12 октября 2024 Украина 0+
9 октября 2024 Филиппины
27 сентября 2024 Финляндия Tulossa
9 октября 2024 Франция TP
17 октября 2024 Хорватия o.A.
17 октября 2024 Черногория o.A.
19 сентября 2024 Чехия
26 сентября 2024 Чили
10 октября 2024 Швейцария
25 октября 2024 Швеция 7
18 октября 2024 Эстония
20 сентября 2024 ЮАР
1 октября 2024 Южная Корея ALL
7 февраля 2025 Япония
Бюджет $78 000 000
Сборы в мире $334 537 187
Производство Dentsu, DreamWorks Animation
Другие названия
The Wild Robot, Robot Salvaje, Der wilde Roboter, Дикий робот, A vad robot, De Wilde Robot, Den vilda roboten, Den vilde robot, Den ville roboten, Divja robotka, Divlji robot, Dziki robot, Il robot selvaggio, Laukinukė Roz, Le robot sauvage, Pöörane robot, Robô Selvagem, Robot Hoang Dã, Robot Sauvage, Robot Selvagem, Roboțica Roz: Gardiana insulei, Robots savā vaļā, Roz Ha'Robotit, Rozzum v Divočine, Rozzum v Divočině, Vahşi Robot, Vəhşi robot, Villi robotti, Villta Vélmennið, Yovvoyi robot, Το ατίθασο ρομπότ, Дзікі робат, Дивият робот, Неукротиви робот, द वाइल्ड रोबोट, 荒野机器人, 荒野機器人, 荒野機械人, 野生の島のロズ
Режиссер
Крис Сандерс
Крис Сандерс
В ролях
Лупита Нионго
Лупита Нионго
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Кит Коннор
Кит Коннор
Билл Найи
Билл Найи
Стефани Сюй
Стефани Сюй
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для мальчиков
Фильмы про роботов

Рейтинг мультфильма

8.8
Оцените 118 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  13 В жанре «приключения»  5 В жанре «анимация»  4 В жанре «семейный»  2 В фильмах США  6
Отзывы о мультфильме
User 19 октября 2024, 00:19
«Дикий робот» — это фильм, который трогает сердце и заставляет задуматься о важности человечности и связи с природой. История о роботе, оказавшемся… Читать дальше…
ВАСИЛИЙ и ЛЮДМИЛКА 4 ноября 2024, 10:03
Очень добрый мультик, жалко робота аж до слёз!!!! Наплакались и на сменялись от души!!!!
Цитаты
Roz [из трейлера] Иногда, чтобы выжить, нужно стать тем, кем тебя запрограммировали быть.
Новости о мультфильме
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025 Голливудские кинокритики признали лучшим фильмом года «Анору».
8 февраля 2025 19:20
«Миссия: Красный» слабо стартовал в прокате, а «Веном 3» наращивает прибыль
«Миссия: Красный» слабо стартовал в прокате, а «Веном 3» наращивает прибыль Впереди же релиз таких голливудских блокбастеров, как «Гладиатор 2», «Моана 2» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
18 ноября 2024 11:02
«Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий
«Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий «Битлджус Битлджус» тем временем продолжает собирать.
30 сентября 2024 10:43
Дикий робот - дублированный трейлер
Дикий робот Дублированный трейлер
Дикий робот - final trailer
Дикий робот Final trailer
Кадры из мультфильма
