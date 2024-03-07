Roz [из трейлера] Иногда, чтобы выжить, нужно стать тем, кем тебя запрограммировали быть.
Робот ROZZUM 7134 (сокращенно «Роз») терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приемными родителем для осиротевшего гусенка.
|19 октября 2024
|Россия
|19 сентября 2024
|Австралия
|PG
|12 сентября 2024
|Австрия
|20 сентября 2024
|Азербайджан
|10 октября 2024
|Аргентина
|26 октября 2024
|Беларусь
|25 сентября 2024
|Бельгия
|20 сентября 2024
|Болгария
|10 октября 2024
|Бразилия
|L
|18 октября 2024
|Великобритания
|U
|11 октября 2024
|Вьетнам
|26 сентября 2024
|Гватемала
|3 октября 2024
|Германия
|6
|1 октября 2024
|Гонконг
|I
|10 октября 2024
|Греция
|K
|26 сентября 2024
|Грузия
|PG
|26 сентября 2024
|Доминиканская Республика
|26 сентября 2024
|Израиль
|All
|11 октября 2024
|Индонезия
|18 октября 2024
|Ирландия
|G
|27 сентября 2024
|Исландия
|Unrated
|11 октября 2024
|Испания
|A
|10 октября 2024
|Италия
|17 октября 2024
|Казахстан
|6+
|26 сентября 2024
|Катар
|20 сентября 2024
|Китай
|10 октября 2024
|Колумбия
|26 сентября 2024
|Коста-Рика
|20 сентября 2024
|Кыргызстан
|7 марта 2024
|Латвия
|7+
|25 октября 2024
|Литва
|19 сентября 2024
|Малайзия
|26 сентября 2024
|Мексика
|A
|20 сентября 2024
|Молдавия
|10 октября 2024
|Нидерланды
|6
|26 сентября 2024
|Новая Зеландия
|PG
|26 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|10 октября 2024
|Перу
|11 октября 2024
|Польша
|26 сентября 2024
|Пуэрто-Рико
|PG
|18 октября 2024
|Румыния
|N/A
|27 сентября 2024
|США
|PG
|17 октября 2024
|Сербия
|o.A.
|26 сентября 2024
|Сингапур
|PG
|19 сентября 2024
|Словакия
|7
|10 октября 2024
|Словения
|20 сентября 2024
|Таджикистан
|17 октября 2024
|Таиланд
|G
|10 октября 2024
|Тайвань
|0+
|8 ноября 2024
|Турция
|20 сентября 2024
|Узбекистан
|12 октября 2024
|Украина
|0+
|9 октября 2024
|Филиппины
|27 сентября 2024
|Финляндия
|Tulossa
|9 октября 2024
|Франция
|TP
|17 октября 2024
|Хорватия
|o.A.
|17 октября 2024
|Черногория
|o.A.
|19 сентября 2024
|Чехия
|26 сентября 2024
|Чили
|10 октября 2024
|Швейцария
|25 октября 2024
|Швеция
|7
|18 октября 2024
|Эстония
|20 сентября 2024
|ЮАР
|1 октября 2024
|Южная Корея
|ALL
|7 февраля 2025
|Япония