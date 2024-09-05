Оповещения от Киноафиши
6.6 Рейтинг IMDb: 5.7
Величайший всех времен

Индийский боевик об антитеррористическом отряде The Greatest of All Time 18+
О фильме

Тени неизвестного прошлого всплывают на поверхность, дестабилизируя работу специального антитеррористического отряда и подрывая их доверие.

Величайший всех времен - trailer
Величайший всех времен  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 октября 2024
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Россия Indian Films
6 сентября 2024 Австралия MA 15+
5 сентября 2024 Великобритания 15
5 сентября 2024 Индия UA
5 сентября 2024 Ирландия 15A
5 сентября 2024 Канада 14A
5 сентября 2024 Малайзия
5 сентября 2024 Норвегия 15
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
6 сентября 2024 Польша
5 сентября 2024 Финляндия 16
6 сентября 2024 Франция
5 сентября 2024 Чехия
5 сентября 2024 Швеция
Сборы в мире $4 004 296
Производство AGS Entertainment
Другие названия
The Greatest of All Time, GOAT, Greatest of All Time, Thalapathy is the GOAT, The GOAT, Величайший всех времен, 举世无双
Режиссер
Венкат Прабху
В ролях
Виджай
Виджай
Йоги Бабу
Sneha
Джаярам
Mohan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Величайший всех времен - trailer
Величайший всех времен Trailer
