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Право на лево

Примерный семьянин сталкивается с дилеммой: сохранить верность или поддаться страсти Pravo na levo 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 14
Не пойду 5

О фильме

Иван – молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены. Спокойная семейная жизнь или новый роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам?

Право на лево - трейлер
Право на лево  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 ноября 2024
Премьера в мире 31 октября 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия RWV Film
31 октября 2024 Беларусь
31 октября 2024 Узбекистан 16+
Сборы в мире $88 473
Производство Aria Films, Клёвафильм, Russian World Vision
Другие названия
Pravo na levo, Право на лево
В ролях
Роман Маякин
Роман Маякин
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Ян Цапник
Ян Цапник
Янина Студилина
Янина Студилина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
3.6 IMDb
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Право на лево
Отзывы о фильме Обсудить в чате
EzhidzeVAVA 11 апреля 2025, 12:54
Ну так себе, кому нужно потратить время пойдёт
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Новости о фильме
Адвокат Роман Маякин попадает впросак в трейлере комедии «Право на лево»
Адвокат Роман Маякин попадает впросак в трейлере комедии «Право на лево» Примерный семьянин решает завести интрижку на стороне, но это становится ниточкой в запутанном клубке.
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7 октября 2024 10:27
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