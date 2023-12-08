Быть Бетти Флад, 2024

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Постер мультфильма Моя чудная семейка
6.1
Моя чудная семейка - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Моя чудная семейка
6.1

Моя чудная семейка

, 2024
My Freaky Family
Германия / приключения, анимация / 18+
Обычная девочка из семьи волшебников должна спасти мир
Трейлеры
Постер мультфильма Моя чудная семейка
6.1
Моя чудная семейка - Дублированный трейлер
Моя чудная семейка  Дублированный трейлер

О фильме

Бетти – обычная школьница, она любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного...чудная.  Мама, папа, брат обладают магией и творят чудеса. Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти  узнала удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.

В ролях

Ардал О’Хэнлон
Nerlin Flood
Charlotte Friels
Misha
Sarah Aubrey
Morbid and Silent Flood
Ed Byrne
Winchflat Flood
Semisi Cheekam
Nat
Эванна Линч
Эванна Линч
Betty Flood
Erin Choy
Abi
Миранда Отто
Миранда Отто
Aneska Flood
Руперт Дегас
Volos
Neil Delamere
Staniel Flood
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
King Murkhart
Режиссер Марк Гравас
Сценарист Гарри Криппс, Cleon Prineas, Penny Greenhalgh
Композитор Jason Fernandez
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 декабря 2024
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
24 октября 2024 Россия Ten Letters
24 октября 2024 Австралия PG
25 января 2024 Азербайджан
24 октября 2024 Беларусь
25 января 2024 Болгария
12 сентября 2025 Бразилия 10
25 октября 2024 Испания
23 октября 2025 Италия
24 октября 2024 Казахстан
25 января 2024 Кыргызстан
8 декабря 2023 Латвия U
5 апреля 2024 Литва
25 января 2024 Молдавия
27 сентября 2024 Польша TBC
31 октября 2024 Сербия
31 октября 2024 Словакия U
25 января 2024 Таджикистан
25 января 2024 Узбекистан
25 апреля 2024 Украина
30 октября 2024 Франция
31 октября 2024 Хорватия Svi uzrasti
31 октября 2024 Черногория o.A.
15 августа 2024 Чехия
19 апреля 2024 Эстония
Сборы в мире $1 230 914
Производство Pop Family Entertainment, Telegael
Другие названия
My Freaky Family, Meine verrückte Familie, Mi extraña familia, Akademia Magii, Furcsa családom, Ha'Mishpakha Ha'Mekhooshefet Shelly, La mia strana famiglia, Ma famille d'enfer, Mənim Qəribə Ailəm, Min freaky familie, Minha Família Muito Louca!, Minu iseäralik perekond, naui isanghan gajog, Oma hullu perheeni, Uma Família Assustadora, Una familia monstruosa, Η Freaky Family μου, Моето шантаво семейство, Моја чудна породица, Моя химерна сімейка, Моя чудная семейка, 怪奇家族, 我的怪異家族, Being Betty Flood

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 29 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3219 В жанре «приключения»  610 В жанре «анимация»  374 В фильмах Германии  126 В фильмах 2024 года  189
Обновлено 13 ноября 2024

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Моя чудная семейка - Дублированный трейлер
Моя чудная семейка Дублированный трейлер
Моя чудная семейка - Трейлер
Моя чудная семейка Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Моя чудная семейка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
По отзывам зрителей фильм в целом воспринимается как достойное семейное развлечение. Сильные стороны: яркие персонажи семейства Флод, юмор, музыкальные номера и идея сплочённости. Слабые стороны: графика не всегда на должном уровне, слабая проработка сценария, некоторые эпизоды затянуты. Общая оценка: положительная; фильм подходит семьям с детьми и тем, кто ищет легкое развлечение.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Фотограф Сахалин 26 октября 2024, 08:28
Не стоит тратить время. Мультики все хуже и хуже в последнее время. Оно и понятно, мультфильм "из-за бугра", даже песни не удосужились… Читать дальше…
Полина Антоненко 25 октября 2024, 12:34
Моим детям и мне было весело. Мы совершенно не жалеем о том, что пошли на «Мою чудную семейку», потому что история вышла очень интересная. Как я… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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