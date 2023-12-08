Быть Бетти Флад, 2024

Бетти – обычная школьница, она любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного...чудная. Мама, папа, брат обладают магией и творят чудеса. Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнала удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.