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За пределами. Оставить след

Документальный фильм о спортсменах-экстремалах, которые путешествуют по вулканам Камчатки Za predelami. Ostavit sled 18+
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О фильме

Наши герои, профессиональные маунтинбайк райдеры, отправятся в необычное путешествие по Камчатке и покажут её с новой стороны. Они проедут по вулканам и сопкам полуострова, открывая новые споты, используя весь доступный и нестандартный рельеф. Главной целью путешествия станет один из самых активных отдаленных и суровых действующих вулканов – Шивелуч, который недавно начал извергаться. Это не просто рассказ о захватывающем путешествии сквозь край вулканов, экосистема которого очень хрупка, мы покажем нашим зрителям возможности гармоничного взаимодействия между природой ̆ и человеком.

За пределами. Оставить след - трейлер
За пределами. Оставить след  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 апреля 2024
Дата выхода
25 апреля 2024 Россия Planeta Inform
Сборы в мире $7 771
Производство Eastside Documentary, ID Production
Другие названия
Za predelami. Ostavit sled, За пределами. Оставить след
Режиссер
Иван Андрианов
В ролях
Павел Алехин
Петр Винокуров
Евгений Курников
Андрей Бекасов
Все актеры и съемочная группа
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За пределами. Оставить след - трейлер
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