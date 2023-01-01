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Однажды мы расскажем друг другу всё Однажды мы расскажем друг другу всё
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Someday We'll Tell Each Other Everything

Однажды мы расскажем друг другу всё, 2023

2023 / Германия
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О фильме
Во время знойного лета 1990 года перед объединением ГДР и ФРГ сельская девушка Мария заводит отношения с взрослым соседом, которые закончатся трагедией.
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Эмили Атеф
Эмили Атеф
В ролях
Марлен Бероу
Феликс Крамер
Седрик Эйх
Зильке Боденбендер
Флориан Панцнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды мы расскажем друг другу всё 1 постер
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