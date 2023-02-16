Однажды мы расскажем друг другу всё, 2023

В рамках конкурсной программы международного кинофестиваля показали новую картину немецко-французской режиссерки иранского происхождения Эмили Атеф, чей предпоследний фильм «Больше чем никогда» сейчас все еще идет в российском прокате. «Однажды мы расскажем друг другу все» тоже дойдет до кинотеатров страны, но сначала давайте мы расскажем, что за история у нее получилась. Сразу же после премьеры фильма некоторые синефилы решили не ждать и высказать свое мнение на…