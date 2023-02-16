Однажды мы расскажем друг другу всё, 2023

Жаркое лето 1990 года, Германия. Марии скоро исполнится 19, она живёт со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме его родителей. Когда она сталкивается с Хеннером, фермером по соседству, одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между Марией и упрямым, харизматичным мужчиной вдвое старше её. В атмосфере, полной возможностей, рождается любовь: тайная страсть, полная тоски и желания, пожирающая всё на своём пути.
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