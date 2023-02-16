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Постер фильма Однажды мы расскажем друг другу всё
5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Однажды мы расскажем друг другу всё
5.8

Однажды мы расскажем друг другу всё

, 2023
Someday We'll Tell Each Other Everything
Германия / драма, исторический, мелодрама / 18+
Драма о страстном и трагичном романе на фоне объединения Германии
Трейлеры
Постер фильма Однажды мы расскажем друг другу всё
5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё - Дублированный трейлер
Однажды мы расскажем друг другу всё  Дублированный трейлер

О фильме

Жаркое лето 1990 года, Германия. Марии скоро исполнится 19, она живёт со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме его родителей. Когда она сталкивается с Хеннером, фермером по соседству, одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между Марией и упрямым, харизматичным мужчиной вдвое старше её. В атмосфере, полной возможностей, рождается любовь: тайная страсть, полная тоски и желания, пожирающая всё на своём пути.

В ролях

Марлен Бероу
Марлен Бероу
Maria
Феликс Крамер
Феликс Крамер
Henner
Седрик Эйх
Седрик Эйх
Johannes
Флориан Панцнер
Флориан Панцнер
Siegfried
Йордис Трибель
Йордис Трибель
Hannah
Кристиан Эрдманн
Hartmut
Зилке Боденбендер
Marianne
Кристине Шорн
Frieda
Аксель Вернер
Alfred
Виктория Майер
Gisela
Режиссер Эмили Атеф
Сценарист Эмили Атеф, Josune Hahnheiser, Daniela Krien
Композитор Кристоф Кайзер, Джулиан Маас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 марта 2024
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
22 августа 2024 Россия Артмейнстрим
6 июня 2024 Азербайджан
16 мая 2024 Бразилия 16
13 апреля 2023 Германия 16
6 июня 2024 Гонконг III
4 августа 2023 Испания
2 мая 2024 Кыргызстан
15 марта 2024 Молдавия
14 сентября 2023 Нидерланды 12
15 марта 2024 Польша
2 мая 2024 Таджикистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $34 832
Производство Rohfilm Factory, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), ARTE
Другие названия
Irgendwann werden wir uns alles erzählen, Someday We'll Tell Each Other Everything, Algún día nos lo contaremos todo, Algun dia ens ho explicarem tot, Egy nap majd mindent elmondunk egymásnak, En dag vil vi fortælle hinanden alt, Într-o zi ne vom Spune Totul, Jednou si Řekneme Vše, One Day We'll Tell Each Other Everything, Pewnego dnia powiemy sobie wszystko, Um Dia Nossos Segredos Serão Revelados, Un jour, nous nous raconterons tout, Κάποια μέρα θα πούμε τα πάντα ο ένας στον άλλον, Однажды мы расскажем друг другу все, 有一天我们会告诉彼此一切, 說不出口的禁忌愛慾, Someday We’ll Tell Each Other Everything

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Обновлено 16 августа 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Однажды мы расскажем друг другу всё - Дублированный трейлер
Однажды мы расскажем друг другу всё Дублированный трейлер
Однажды мы расскажем друг другу всё - Трейлер
Однажды мы расскажем друг другу всё Трейлер
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Наша рецензия

Падение Берлинской стены как новая сексуальность.
Падение Берлинской стены как новая сексуальность. В рамках конкурсной программы международного кинофестиваля показали новую картину немецко-французской режиссерки иранского происхождения Эмили Атеф, чей предпоследний фильм «Больше чем никогда» сейчас все еще идет в российском прокате. «Однажды мы расскажем друг другу все» тоже дойдет до кинотеатров страны, но сначала давайте мы расскажем, что за история у нее получилась. Сразу же после премьеры фильма некоторые синефилы решили не ждать и высказать свое мнение на…

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Однажды мы расскажем друг другу всё - смотреть в онлайн-кинотеатре

Однажды мы расскажем друг другу всё
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