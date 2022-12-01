Бордерлендс, 2022

Сюжет фильма «Бордерлендс» основан на одноименной серии видеоигр, которые в свое время имели гигантскую популярность у геймеров и даже обрели статус культовых. Этот фильм станет прекрасным вариантом не только для поклонников игры, но и для тех, кто искренне любит жанр научной фантастики. Рассчитан на зрителей любого возраста.

Режиссером проекта станет американец Элай Рот, знакомый большинству российских зрителей по таким картинам, как «Тайна дома с часами», дилогии «Хостел», триллеру «Кто там», а также комедии «Бесславные ублюдки», в которой Рот сыграл одну из основных ролей.

Главную роль в фильме «Бордерлендс» сыграла австралийская актриса Кейт Бланшетт, оскаровская лауреатка, получившая широкую известность и любовь зрителей после роли в фэнтезийной трилогии «Властелин колец». Она также снялась в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол», «Восемь подруг Оушена».

Знаковую роль в картине также сыграл американский комик Кевин Харт, снявшийся в таких лентах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Миссия в Майами», а также голливудском ремейке трагикомедии «1+1».

Сценаристом «Бордерлендс» стал американец Крэйг Мейзин, шоураннер знаменитого сериала «Чернобыль», который вышел в 2019 году на телеканале HBO. В свое время это шоу получило множество премий по всему миру, оно также запомнилось и полюбилось зрителям.