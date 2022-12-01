Бордерлендс, 2022

Сюжет фильма «Бордерлендс» основан на одноименной серии видеоигр, которые в свое время имели гигантскую популярность у геймеров и даже обрели статус культовых. Этот фильм станет прекрасным вариантом не только для поклонников игры, но и для тех, кто искренне любит жанр научной фантастики. Рассчитан на зрителей любого возраста.
Режиссером проекта станет американец Элай Рот, знакомый большинству российских зрителей по таким картинам, как «Тайна дома с часами», дилогии «Хостел», триллеру «Кто там», а также комедии «Бесславные ублюдки», в которой Рот сыграл одну из основных ролей.
Главную роль в фильме «Бордерлендс» сыграла австралийская актриса Кейт Бланшетт, оскаровская лауреатка, получившая широкую известность и любовь зрителей после роли в фэнтезийной трилогии «Властелин колец». Она также снялась в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол», «Восемь подруг Оушена».
Знаковую роль в картине также сыграл американский комик Кевин Харт, снявшийся в таких лентах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Миссия в Майами», а также голливудском ремейке трагикомедии «1+1».
Сценаристом «Бордерлендс» стал американец Крэйг Мейзин, шоураннер знаменитого сериала «Чернобыль», который вышел в 2019 году на телеканале HBO. В свое время это шоу получило множество премий по всему миру, оно также запомнилось и полюбилось зрителям.
Разработка фильма по серии игр «Бордерлендс» началась еще в далеком 2015 году, однако до фактического производства дело дошло только в 2020-м. Именно тогда было объявлено о том, что кресло режиссера займет американец Элай Рот, а сценаристом станет Крейг Мейзин. В это же время начались переговоры с Кейт Бланшетт и остальными актерами.
Съемки фильма стартовали в Венгрии в середине весны прошлого года. По слухам, работа над «Бордерлендс» была завершена в конце лета 2021 года. В данный момент картина находится в стадии постпродакшена, однако создатели уже успели поделиться некоторыми первыми кадрами.
Кроме Кейт Бланшетт и Кевина Харта в фильме сыграет американский комик Джек Блэк, а также звезда хорроров 80-х годов Джейми Ли Кертис. Сообщается, что в «Бордерлендс» может появиться еще и Хейли Беннетт, знакомая многим по фильмам «Девушка в поезде» и «Хардкор».
Сюжет фильма толком не раскрывается, однако известно, что в центре повествования будет находиться женщина по имени Лилит, которая возвращается на свою родную планету Пандору для завершения опасной миссии. В процессе к главной героине присоединяются несколько героев — разбойник, отщепенец и робот. Все герои со временем становятся настоящими друзьями.
В далеком будущем человечество активно осваивает космос. Колонизация далеких планет стала основной деятельностью землян и настоящим магнитом для искателей быстрой наживы. Ресурсы - истощились, и богатеи оставили эти края. Но многие охотники за сокровищами продолжают исследовать заброшенную планету, устраивая стычки за каждый найденный артефакт. Когда-то тихий край превратился в арену нескончаемых сражений.