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Бордерлендс, 2022

2022 / США
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Сюжет фильма «Бордерлендс» основан на одноименной серии видеоигр, которые в свое время имели гигантскую популярность у геймеров и даже обрели статус культовых. Этот фильм станет прекрасным вариантом не только для поклонников игры, но и для тех, кто искренне любит жанр научной фантастики. Рассчитан на зрителей любого возраста.

Режиссером проекта станет американец Элай Рот, знакомый большинству российских зрителей по таким картинам, как «Тайна дома с часами», дилогии «Хостел», триллеру «Кто там», а также комедии «Бесславные ублюдки», в которой Рот сыграл одну из основных ролей.

Главную роль в фильме «Бордерлендс» сыграла австралийская актриса Кейт Бланшетт, оскаровская лауреатка, получившая широкую известность и любовь зрителей после роли в фэнтезийной трилогии «Властелин колец». Она также снялась в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол», «Восемь подруг Оушена».

Знаковую роль в картине также сыграл американский комик Кевин Харт, снявшийся в таких лентах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Миссия в Майами», а также голливудском ремейке трагикомедии «1+1».

Сценаристом «Бордерлендс» стал американец Крэйг Мейзин, шоураннер знаменитого сериала «Чернобыль», который вышел в 2019 году на телеканале HBO. В свое время это шоу получило множество премий по всему миру, оно также запомнилось и полюбилось зрителям.

Разработка фильма по серии игр «Бордерлендс» началась еще в далеком 2015 году, однако до фактического производства дело дошло только в 2020-м. Именно тогда было объявлено о том, что кресло режиссера займет американец Элай Рот, а сценаристом станет Крейг Мейзин. В это же время начались переговоры с Кейт Бланшетт и остальными актерами.

Съемки фильма стартовали в Венгрии в середине весны прошлого года. По слухам, работа над «Бордерлендс» была завершена в конце лета 2021 года. В данный момент картина находится в стадии постпродакшена, однако создатели уже успели поделиться некоторыми первыми кадрами.

Кроме Кейт Бланшетт и Кевина Харта в фильме сыграет американский комик Джек Блэк, а также звезда хорроров 80-х годов Джейми Ли Кертис. Сообщается, что в «Бордерлендс» может появиться еще и Хейли Беннетт, знакомая многим по фильмам «Девушка в поезде» и «Хардкор».

Сюжет фильма толком не раскрывается, однако известно, что в центре повествования будет находиться женщина по имени Лилит, которая возвращается на свою родную планету Пандору для завершения опасной миссии. В процессе к главной героине присоединяются несколько героев — разбойник, отщепенец и робот. Все герои со временем становятся настоящими друзьями.

В далеком будущем человечество активно осваивает космос. Колонизация далеких планет стала основной деятельностью землян и настоящим магнитом для искателей быстрой наживы. Ресурсы - истощились, и богатеи оставили эти края. Но многие охотники за сокровищами продолжают исследовать заброшенную планету, устраивая стычки за каждый найденный артефакт. Когда-то тихий край превратился в арену нескончаемых сражений.

Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Джек Блэк
Джек Блэк
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Кевин Харт
Кевин Харт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бордерлендс 2 постера
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