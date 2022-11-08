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Кровь за пыль
Blood for Dust
Кровь за пыль,
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Жанр:
боевик
криминал
триллер
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о выходе в прокат
Режиссер
Род Блэкхёрст
В ролях
Скут МакНэри
Кит Харингтон
Джош Лукас
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Кит Харингтон попробует себя в роли злодея в триллере Blood for Dust
Актер хочет отойти от положительного экранного образа.
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8 ноября 2022 16:14
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