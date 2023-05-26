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Постер фильма Химера
7.2
Химера - Трейлер
Киноафиша Фильмы Химера
7.2

Химера

, 2022
La chimera
Италия / драма / 18+
Итальянская драма о молодом археологе и его несбыточной мечте
Трейлеры
Постер фильма Химера
7.2
Химера - Трейлер
Химера  Трейлер

О фильме

Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок.

Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.

В ролях

Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Flora
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Arthur
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Spartaco
Карол Дуарте
Карол Дуарте
Italia
Винченцо Немолато
Винченцо Немолато
Pirro
Лу Руа-Леколлине
Melodie
Giuliano Mantovani
Jerry
Gian Piero Capretto
Mario
Melchiorre Pala
Melchiorre
Ramona Fiorini
Fabiana
Режиссер Аличе Рорвахер
Сценарист Аличе Рорвахер, Carmela Covino, Марко Петтенелло
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 мая 2024
Премьера в мире 26 мая 2023
Дата выхода
1 января 2024 Россия Кино.Арт.Про
11 апреля 2024 Австралия M
19 января 2024 Азербайджан
2 января 2025 Аргентина
3 апреля 2024 Бельгия
29 марта 2024 Болгария
10 мая 2024 Великобритания
15 февраля 2024 Венгрия
12 октября 2023 Германия
25 июля 2024 Гонконг
28 марта 2024 Греция
10 мая 2024 Ирландия
12 апреля 2024 Испания
23 ноября 2023 Италия T
5 апреля 2024 Канада
29 марта 2024 Кыргызстан
3 октября 2023 Литва N13
11 апреля 2024 Мексика
29 марта 2024 Молдавия
4 апреля 2024 Нидерланды 6
5 июля 2024 Норвегия 12
19 января 2024 Польша
19 апреля 2024 Румыния o.A.
12 апреля 2024 США NR
23 мая 2024 Сербия o.A.
29 марта 2024 Таджикистан
19 апреля 2024 Тайвань
29 марта 2024 Узбекистан
23 мая 2024 Украина
8 ноября 2024 Филиппины
19 апреля 2024 Финляндия K-12
6 декабря 2023 Франция
16 мая 2024 Чехия
16 ноября 2023 Швейцария 16
10 мая 2024 Швеция
19 апреля 2024 Эстония
3 апреля 2024 Южная Корея
19 июля 2024 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €9 600 000
Сборы в мире $5 232 357
Производство Tempesta, Rai Cinema, Ad Vitam
Другие названия
La chimera, La quimera, Himera, Химера, 盜墓奇美拉, A kiméra, A Quimera, Chimären, Haka Dorobō to Ushinawareta Megami, Kimäär, La chimera - Fortidens skatter, La Chimera - sielujen aarteet, La chimère, Η χίμαιρα, 墓泥棒と失われた女神, 奇美拉, לה צ'ימרה

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 24 голоса
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1501 В жанре «драма»  677 В фильмах Италияи  20 В фильмах 2022 года  34
Обновлено 20 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Химера - Трейлер
Химера Трейлер
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Химера

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