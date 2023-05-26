Химера, 2022

Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок.
Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.
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Зря потраченное время и деньги.