Постер фильма Холоп из Парижа
Рейтинг IMDb: 5.1
Холоп из Парижа

Холоп из Парижа

Избалованный мажор попадает в прошлое и учится ценить простую жизнь Le larbin 18+
О фильме

Луи – избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи пришлось обменять их на ведра и тряпки.

Холоп из Парижа  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 17 июля 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия Централ Партнершип
12 сентября 2024 Беларусь
1 августа 2024 Венгрия 12
12 сентября 2024 Казахстан 12+
12 сентября 2024 Кыргызстан 12+
7 марта 2025 Румыния
12 сентября 2024 Узбекистан
17 июля 2024 Франция TP
Сборы в мире $2 109 875
Производство SND Films, M6 Films, Canal+
Другие названия
Le larbin, King of My Castle, A tökfilkó, Kholop, le serf, Książę, Холоп из Парижа
Режиссер
Александр Шарло
Франк Манье
В ролях
Кад Мерад
Кад Мерад
Изабель Карре
Изабель Карре
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Romain Francisco
Фильм находится в подборках
Все части фильма "Холоп"

Рейтинг фильма

5.5
24 голоса
5.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3483
Холоп из Парижа - смотреть в онлайн-кинотеатре

Холоп из Парижа

Отзывы о фильме

Влада Петрова 12 сентября 2024, 15:08
Трейлер понравился, хочу с парнем пойти на него, но не могу найти кокого числа можно на него пойти :_)
nessy1988 9 сентября 2024, 14:18
Афигеть
Чистой воды плагиат, надеюсь, Шипенко нарисует на них (безфантазийных французов) пару строчек
