Луи – избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи пришлось обменять их на ведра и тряпки.
|12 сентября 2024
|Россия
|Централ Партнершип
|12 сентября 2024
|Беларусь
|1 августа 2024
|Венгрия
|12
|12 сентября 2024
|Казахстан
|12+
|12 сентября 2024
|Кыргызстан
|12+
|7 марта 2025
|Румыния
|12 сентября 2024
|Узбекистан
|17 июля 2024
|Франция
|TP
Чистой воды плагиат, надеюсь, Шипенко нарисует на них (безфантазийных французов) пару строчек