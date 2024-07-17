Луи – избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи пришлось обменять их на ведра и тряпки.