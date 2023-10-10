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Мама из прошлого,

Россия
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О фильме

Беззаботная семнадцатилетняя Ольга, планирующая избавиться от нежелательной беременности,  переносится из 2005 в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын — одиннадцатиклассник, а она — чопорный директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, чопорной она была до недавнего времени. Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетняя оторва из нулевых. А сын Иван, лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью…

Возраст 18+
Режиссер
Анна Курбатова
Анна Курбатова
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Константин Крюков
Константин Крюков
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Антон Шаврин
Антон Шаврин
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Стартовали съемки фильма «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой в главной роли Комедия о молодой девушке, оказавшейся в теле 36-летней женщины.
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10 октября 2023 16:29
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