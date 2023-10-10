Мама из прошлого,

Беззаботная семнадцатилетняя Ольга, планирующая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005 в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын — одиннадцатиклассник, а она — чопорный директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, чопорной она была до недавнего времени. Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетняя оторва из нулевых. А сын Иван, лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью…