11-летняя Робин и ее верные друзья «Капюшоны» превратили заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство, которое оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в красочные планы Робин и ее друзей, поэтому они берут дело в свои руки.