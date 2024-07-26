Оповещения от Киноафиши
5.5 Рейтинг IMDb: 4.3
Робин Гуд и хранители леса

Семейное фэнтези о храбрости, дружбе и силе воображения Robin and the Hoods 18+
О фильме

11-летняя Робин и ее верные друзья «Капюшоны» превратили заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство, которое оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в красочные планы Робин и ее друзей, поэтому они берут дело в свои руки.

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 июля 2024
Премьера в мире 26 июля 2024
17 октября 2024 Россия RWV Film, Must see magic film
24 октября 2024 Казахстан 12+
24 октября 2024 Кыргызстан
24 октября 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $112 756
Производство Future Artists Entertainment, SilverReel Partners, Silver Reel
Другие названия
Robin and the Hoods, Robin and the Hood, Robin i obrońcy królestwa, Robin ja kapuutsid, Робин Гуд, Робин Гуд и хранители леса
Режиссер
Филип Хоукинс
В ролях
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Марк Уильямс
Марк Уильямс
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Робин Гуд и хранители леса - смотреть в онлайн-кинотеатре

Новости о фильме
Дети противостоят злодеям в трейлере приключенческого фильма «Робин Гуд и хранители леса»
Дети противостоят злодеям в трейлере приключенческого фильма «Робин Гуд и хранители леса» Красочная картина, в которой затрагиваются проблемы социальной несправедливости, коррупции и экологии.
17 сентября 2024 15:33
