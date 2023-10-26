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Анора
Anora
Анора,
США
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Жанр:
драма
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Возраст
18+
Режиссер
Шон Бэйкер
В ролях
Mikey Madison
Юра Борисов
Карен Карагулян
Марк Эйдельштейн
Росс Бродар
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Юра Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли в фильме Шона Бэйкера «Анора»
Главную роль в новой ленте от создателя «Красной ракеты» сыграла актриса из «Однажды в… Голливуде».
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26 октября 2023 14:20
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