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Поцелуй

, 2022
Kysset
Дания / драма, мелодрама / 18+
Мелодрама о запретном романе богатой наследницы и офицера
Трейлеры
Постер фильма Поцелуй
7.0
Поцелуй - Дублированный трейлер
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О фильме

Юная наследница большого состояния очарована блистательным офицером. Светское общество не принимает этот роман, ведь есть веские основания подозревать молодого человека в нечестной игре. Смогут ли страсть и нетерпение сердца победить доводы рассудка?

В ролях

Давид Денсик
Давид Денсик
Doktor Faber
Матиас Бегелунд
Хенрик Блаунер Клаузен
Hardenberg
Курт Дрейер
Oberst Krabbe
Эсбен Смед Енсен
Anton
Клара Росагер
Edith
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Løvenskjold
Розалинд Мюнстер
Розалинд Мюнстер
Anna
Klaus Søndergaard
Josef
Lukas Toya
Mølgaard
Mikkel Baden Jensen
Wessel
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Стефан Цвейг, Билле Аугуст, Грег Лэттер
Композитор Henrik Skram
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 октября 2022
Дата выхода
8 февраля 2024 Россия Planeta Inform
8 февраля 2024 Азербайджан
8 февраля 2024 Болгария
23 февраля 2023 Дания 11
28 апреля 2023 Испания
8 февраля 2024 Кыргызстан
8 февраля 2024 Молдавия
15 октября 2022 Польша
8 февраля 2024 Таджикистан
8 февраля 2024 Узбекистан
1 февраля 2024 Чехия 15
29 сентября 2023 Швеция 11

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $15 125
Производство Nordisk Film Production, Det Danske Filminstitut, FilmFyn
Другие названия
Kysset, The Kiss, A csók, Beware of Pity, Bozk, Kyssen, L'impazienza del cuore, La impaciència del cor, La impaciencia del corazón, O Beijo, Orgulho e Compaixão, Pocałunek, Polibek, Suudlus, Поцелуй, 戰火下的吻

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Поцелуй - Дублированный трейлер
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