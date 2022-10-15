Поцелуй, 2022

Юная наследница большого состояния очарована блистательным офицером. Светское общество не принимает этот роман, ведь есть веские основания подозревать молодого человека в нечестной игре. Смогут ли страсть и нетерпение сердца победить доводы рассудка?
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