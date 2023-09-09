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Постер фильма Бал сумасшедших
5.6
Бал сумасшедших - Дублированный трейлер
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5.6

Бал сумасшедших

, 2023
Captives
Франция / драма, исторический, триллер / 18+
Драматические триллер о безумных женщинах
Трейлеры
Постер фильма Бал сумасшедших
5.6
Бал сумасшедших - Дублированный трейлер
Бал сумасшедших  Дублированный трейлер

О фильме

Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «Бал сумасшедших» для нее –  единственный шанс найти и спасти свою мать.

В ролях

Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Fanni Devander
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Marguerite Botard, dite Bobotte
Иоланда Моро
Иоланда Моро
Camomille
Марина Фоис
Марина Фоис
La Douane
Кароль Буке
Кароль Буке
Hersilie Rouÿ
Доминик Фрот
Emilie
Люси Чжан
Люси Чжан
Amanite
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Esther
Солен Риго
Солен Риго
Мисс Мин
Kenavo
Agnès Berthon
Flavienne
Режиссер Арно де Пальер
Сценарист Арно де Пальер, Christelle Berthevas
Композитор Ben Hassen Mathieu, Мартин Уилер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 сентября 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Россия Парадиз
7 марта 2024 Азербайджан
8 марта 2024 Кыргызстан
15 марта 2024 Молдавия
8 марта 2024 Таджикистан
14 марта 2024 Узбекистан
24 января 2024 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €6 380 000
Сборы в мире $715 580
Производство Prélude, Wild Bunch, Elle Driver
Другие названия
Captives, Baile das Loucas, Le Bal des Folles, Party of Fools, Бал сумасшедших

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Бал сумасшедших - Дублированный трейлер
Бал сумасшедших Дублированный трейлер
Бал сумасшедших - Трейлер
Бал сумасшедших Трейлер
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Отзывы о фильме

Ирина Рогова 8 февраля 2025, 00:02
Не знаю, можно ли называть фильм триллером. Исторический он в том смысле, что отношение к людям, оказавшимся в псих.больнице в то время было именно… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 15:08
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
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Бал сумасшедших - смотреть в онлайн-кинотеатре

Бал сумасшедших
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