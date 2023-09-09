Раз в году в психиатрической больнице проводится популярное у всего Парижа мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями этого заведения, жаждущие оказаться в красочной толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, «Бал сумасшедших» для нее – единственный шанс найти и спасти свою мать.
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