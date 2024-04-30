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Вечеринка по случаю развода — дело обычное. Друзья Ксан с радостью собираются отпраздновать день, когда ее брак официально завершился. Но кроме алкоголя и веселья новоявленная «разведенка» приготовила гостям представление. Ксан торжественно заявляет, что сейчас сожжет все деньги, которые ей достались при разводе. Таким образом она хочет кардинально забыть о прошлом и начать жизнь с чистого листа. Вот тут-то мнения друзей разделились: у каждого есть свое видение, как поступить с солидной пачкой наличных.
|10 мая 2024
|Россия
|12+
Съёмки проходили в какой-то момент осенью 2021 года.