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Постер фильма Девичник в честь развода
5.5
Киноафиша Фильмы Девичник в честь развода
5.5

Девичник в честь развода

, 2024
My Divorce Party
США / комедия / 18+
Постер фильма Девичник в честь развода
5.5

О фильме

Вечеринка по случаю развода — дело обычное. Друзья Ксан с радостью собираются отпраздновать день, когда ее брак официально завершился. Но кроме алкоголя и веселья новоявленная «разведенка» приготовила гостям представление. Ксан торжественно заявляет, что сейчас сожжет все деньги, которые ей достались при разводе. Таким образом она хочет кардинально забыть о прошлом и начать жизнь с чистого листа. Вот тут-то мнения друзей разделились: у каждого есть свое видение, как поступить с солидной пачкой наличных.

В ролях

Румер Уиллис
Румер Уиллис
Ren
Кимиа Бехпурниа
Isabella
Лейт Эшли
Ajax
Dionne Gipson
Amara
Michelle Meredith
Wendy
Sarah Hollis
Samantha
Will Thomas McFadden
Waiter
Desiree Staples
Xan
Eugenia Buerklin
Cashier
Zeus Ley
Hot Diggity Dog
Cap Peterson
Ezekiel
Trevor Dow
The Stripper
Режиссер Хайди Вайцер
Сценарист Хайди Вайцер
Композитор Dimitri Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 апреля 2024
Премьера в мире 30 апреля 2024
Дата выхода
10 мая 2024 Россия 12+
Другие названия
My Divorce Party, Minha Festa de Divórcio, Вечірка на честь розлучення

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
3.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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