Постер фильма Кадавр
4.9 Рейтинг IMDb: 4.8
Кадавр

Водитель катафалка защищает девушку-людоедку от преследователей Cenaze 18+
О фильме

Водителю катафалка, угрюмому и одинокому Джемалю, поступает необычный заказ за большие деньги. Он должен увезти из морга тело девушки и спрятать его на месяц, после чего ее должны забрать таинственные личности. Добравшись до захолустного отеля, Джемаль неожиданно слышит, как из гроба доносятся странные звуки. Их издает тело, вернее кадавр, неживое и опасное существо, которое, однако, вызывает в водителе жалость. Теперь Джемаль становится единственным, кто сможет защитить девушку, а также удовлетворить ее жуткую потребность в пище – питаться кадавр может только человечиной…

Кадавр - дублированный трейлер
Страна Турция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 августа 2024
Премьера в мире 9 октября 2023
31 октября 2024 Россия Кинологистика
Сборы в мире $19 987
Производство LucidLab, Solis Film
Другие названия
Cenaze, The Funeral, The Funeral: Feed your love, Кадавр
Режиссер
Orcun Behram
В ролях
Emrah Altintoprak
Gizem Erdem
Orhan Eskin
Arif Mustafa Güney
Beyza Inan
4.9
4.8 IMDb
Кадавр Дублированный трейлер
