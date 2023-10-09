Водителю катафалка, угрюмому и одинокому Джемалю, поступает необычный заказ за большие деньги. Он должен увезти из морга тело девушки и спрятать его на месяц, после чего ее должны забрать таинственные личности. Добравшись до захолустного отеля, Джемаль неожиданно слышит, как из гроба доносятся странные звуки. Их издает тело, вернее кадавр, неживое и опасное существо, которое, однако, вызывает в водителе жалость. Теперь Джемаль становится единственным, кто сможет защитить девушку, а также удовлетворить ее жуткую потребность в пище – питаться кадавр может только человечиной…