Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.
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