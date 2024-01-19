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Постер фильма Багровый рассвет
5.2
Багровый рассвет - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Багровый рассвет
5.2

Багровый рассвет

, 2024
Sunrise
Великобритания, США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Багровый рассвет
5.2
Багровый рассвет - Дублированный трейлер
Багровый рассвет  Дублированный трейлер

О фильме

Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у нее появляется свой загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.

В ролях

Олуэн Фуэре
Олуэн Фуэре
Ma Reynolds
Гай Пирс
Гай Пирс
Reynolds
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Fallon
Курт Ягер
Курт Ягер
Dee Gillespie
Уильям Гао
Уильям Гао
Edward Loi
Кристал Ю
Yan Loi
Riley Chung
Emily Loi
Джон Коннорс
Faraday
Лалор Родди
Lennox
Forrest Bothwell
Mark Petrie
Режиссер Эндрю Бейрд
Сценарист Ронан Блэйни
Композитор Эндрю Саймон Макаллистер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 января 2024
Премьера в мире 19 января 2024
Дата выхода
1 февраля 2024 Россия Global Film
1 февраля 2024 Азербайджан 18+
19 января 2024 Болгария
15 февраля 2024 Казахстан 18+
1 февраля 2024 Кыргызстан 16+
1 февраля 2024 Молдавия
19 января 2024 США R
1 февраля 2024 Таджикистан
1 февраля 2024 Узбекистан 18+
8 февраля 2024 Украина
Сборы в мире $29 299
Производство 23ten, Baird Films, Creativity Capital
Другие названия
Sunrise, Багровый рассвет, Brzask, Gün Doğumu, Päikesetõus, Η αυγή του κακού, Хижа ніч

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Багровый рассвет - Дублированный трейлер
Багровый рассвет Дублированный трейлер
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