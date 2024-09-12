От первых шагов до всемирной славы - путь легендарного Шарля Азнавура. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.
|14 ноября 2024
|Россия
|Парадиз
|8 мая 2025
|Австралия
|M
|14 ноября 2024
|Беларусь
|23 октября 2024
|Бельгия
|24 июля 2025
|Бразилия
|22 мая 2025
|Германия
|10 июля 2025
|Греция
|29 августа 2025
|Испания
|14 ноября 2024
|Казахстан
|29 ноября 2024
|Канада
|12 декабря 2024
|Нидерланды
|AL
|20 марта 2025
|Португалия
|21 марта 2025
|Румыния
|22 мая 2025
|Сербия
|o.A.
|12 декабря 2024
|Словакия
|15
|14 ноября 2024
|Узбекистан
|16+
|12 декабря 2024
|Украина
|12+
|23 октября 2024
|Франция
|TP
|22 мая 2025
|Хорватия
|o.A.
|22 мая 2025
|Черногория
|o.A.
|12 декабря 2024
|Чехия
|23 октября 2024
|Швейцария