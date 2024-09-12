Меню
Киноафиша Фильмы Месье Азнавур

Месье Азнавур

История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона Monsieur Aznavour 18+
Пойду 25
Не пойду 2

О фильме

От первых шагов до всемирной славы - путь легендарного Шарля Азнавура. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде, и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.

Месье Азнавур - дублированный трейлер
Месье Азнавур  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 февраля 2025
Премьера в мире 12 сентября 2024
Дата выхода
14 ноября 2024 Россия Парадиз
8 мая 2025 Австралия M
14 ноября 2024 Беларусь
23 октября 2024 Бельгия
24 июля 2025 Бразилия
22 мая 2025 Германия
10 июля 2025 Греция
29 августа 2025 Испания
14 ноября 2024 Казахстан
29 ноября 2024 Канада
12 декабря 2024 Нидерланды AL
20 марта 2025 Португалия
21 марта 2025 Румыния
22 мая 2025 Сербия o.A.
12 декабря 2024 Словакия 15
14 ноября 2024 Узбекистан 16+
12 декабря 2024 Украина 12+
23 октября 2024 Франция TP
22 мая 2025 Хорватия o.A.
22 мая 2025 Черногория o.A.
12 декабря 2024 Чехия
23 октября 2024 Швейцария
Бюджет €26 000 000
Сборы в мире $16 156 453
Производство Kallouche Cinéma, Mandarin Films, Pathé
Другие названия
Monsieur Aznavour, Aznavour, Gospodin Aznavur, Ο κύριος Αζναβούρ, Месье Азнавур, Месьє Азнавур
Режиссер
Мехди Идир
Гран Кор Маляд
Гран Кор Маляд
В ролях
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Виктор Мютле
Софьян Герраб
Бастьен Буллон
Бастьен Буллон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 27 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  523 В жанре «биография»  18 В жанре «драма»  236 В жанре «музыка»  10 В фильмах Франции  23
Отзывы о фильме Обсудить в чате
ikolmogorova 16 октября 2025, 13:09
Французский фильм Мехди Идира и Гран Кор Маляда рассказывает о жизни и творческом пути великого певца, композитора, поэта, легенды мировой эстрады… Читать дальше…
Ирина Рогова 8 января 2025, 13:23
Фильм, может, и не шедевр, с точки зрения киноманов, но мы посмотрели с удовольствием. Он очень длинный - более 2х часов, но песни облегчают… Читать дальше…
Месье Азнавур - дублированный трейлер
Месье Азнавур Дублированный трейлер
Кадры из фильма
