Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества.
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