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Постер фильма Последний день земли
Постер фильма Последний день земли
Постер фильма Последний день земли
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
3 постера
Пойду 33
Не пойду 7
Киноафиша Фильмы Последний день земли

Последний день земли

Survivre 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 33
Не пойду 7

О фильме

Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества.

Последний день земли - дублированный трейлер
Последний день земли  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 января 2025
Премьера в мире 19 июня 2024
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия Global Film
30 января 2025 Аргентина +13
26 сентября 2024 Беларусь
13 марта 2025 Венгрия 18
17 октября 2024 Гватемала
15 января 2025 Индия
19 июня 2024 Испания 12
26 сентября 2024 Казахстан 18+
19 декабря 2024 Катар
5 декабря 2024 Колумбия
17 октября 2024 Коста-Рика
26 сентября 2024 Кыргызстан 16+
17 октября 2024 Мексика
19 декабря 2024 ОАЭ 18TC
7 ноября 2024 Перу
18 июля 2024 Словакия 12
26 сентября 2024 Таиланд
26 сентября 2024 Узбекистан 18+
17 октября 2024 Украина
19 июня 2024 Франция
31 октября 2024 Хорватия o.A.
19 сентября 2024 Чехия
21 ноября 2024 Чили 14
23 января 2025 Южная Корея 15
Сборы в мире $890 967
Производство M.E.S. Productions, Monkey Pack Films, Umedia
Другие названия
Survivre, Survive, Sobreviviendo, Последний день Земли, Catástrofe inminente, Dzień ostateczny, Ellujäämas, Kıyametten Sonra, La extinción, Sobreviver, Sobreviviendo al maremoto, Survive: Gestrandet im Ozean, Túlélők, Земля після
Режиссер
Фредерик Жарден
В ролях
Андреас Пичман
Андреас Пичман
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Лиза Делама
Лукас Эбел
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 36 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3568 В жанре «приключения»  651 В фильмах Франции  250
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последний день земли
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yuzhnopavel 28 сентября 2024, 14:26
Выдержали 30 минут, потом решили, что пора уходить. Фильм - унылое г-но, конечно.
2020privet 28 сентября 2024, 15:41
Не плохой фильм,не считая нескольких нелогичных моментов.
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Новости о фильме
Семья сражается за выживание в апокалиптическом триллере «Последний день Земли»
Семья сражается за выживание в апокалиптическом триллере «Последний день Земли» Слоган гласит: «Где будешь ты, когда наступит конец?»
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19 июня 2024 12:52
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Последний день земли - дублированный трейлер
Последний день земли Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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