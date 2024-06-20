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Постер фильма Проклятие демона
4.7
Проклятие демона - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие демона
4.7

Проклятие демона

, 2023
Sang Krasue 2
Таиланд / драма, ужасы, мелодрама / 18+
Романтический хоррор о дружбе девушки, одержимой злым духом, и альбиноса
Трейлеры
Постер фильма Проклятие демона
4.7
Проклятие демона - Дублированный трейлер
Проклятие демона  Дублированный трейлер

О фильме

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд  имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…
 

В ролях

Криссада Сукосол Клапп
Noi
Джо Каммингс
Father Augustine
Бхумибхат Тхаворнсири
Anan
Критсанапум Пибулсонгграм
Критсанапум Пибулсонгграм
Cloud
Чания Макклори
Sao
Нопачай Яянама
Pan
Пол Спурье
Dan
Криссада Терренс
Noi
Режиссер Папхангкорн Пунчантарак
Композитор Rittee Joel Srichanwongse
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 февраля 2025
Премьера в мире 20 июня 2024
Дата выхода
20 июня 2024 Россия Кинологистика
20 июня 2024 Казахстан 18+
20 июня 2024 Кыргызстан 16+
20 июня 2024 Узбекистан 18+
Сборы в мире $139 225
Производство Neramitnung Film, Transformation Films
Другие названия
Sang krasue 2, Inhuman Kiss: The Last Breath, Inhuman Kiss 2, Krasue 2: Ma lai rút ruột, O Beijo do Demônio, Saeng krasue 2, Давній демон: Останній подих, Красу: Нечеловеческий поцелуй 2, Поцелуй монстра, Проклятие демона, Ma Lai Rút Ruột, Saeng Kra Sue 2, ແສງກະສື 2

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
5 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие демона - Дублированный трейлер
Проклятие демона Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Миша Орлов 23 июня 2024, 01:47
Редкостная параша. Других слов не нахожу, увы…
Игра актёров ужасная, единственный кого было жалко - это отца главной героини.

В остальном плюсов… Читать дальше…
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