Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след…
|20 июня 2024
|Россия
|Кинологистика
|20 июня 2024
|Казахстан
|18+
|20 июня 2024
|Кыргызстан
|16+
|20 июня 2024
|Узбекистан
|18+
Игра актёров ужасная, единственный кого было жалко - это отца главной героини.
В остальном плюсов… Читать дальше…