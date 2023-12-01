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Петлевая дорожка
Loop Track
Петлевая дорожка, 2023
2023 / Новая Зеландия
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Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
1 декабря 2023
Премьера в мире
1 декабря 2023
Возраст
18+
Режиссер
Томас Сейнсбури
В ролях
Томас Сейнсбури
Hayden J. Weal
Tawanda Manyimo
Kate Simmonds
Noa Campbell
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
7.9
IMDb
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2 постера
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