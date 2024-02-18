Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его вечно пьяная сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется тому, что отца помещают в дом престарелых. Встретившись снова, смогут они простить друг друга или возненавидят еще больше?
|3 октября 2024
|Россия
|ПРОвзгляд
|3 октября 2024
|Беларусь
|27 ноября 2024
|Бразилия
|16
|25 июля 2025
|Великобритания
|25 апреля 2024
|Германия
|16
|10 апреля 2025
|Греция
|10 апреля 2025
|Дания
|25 июля 2025
|Ирландия
|16
|11 сентября 2025
|Италия
|5 сентября 2024
|Нидерланды
|12
|4 октября 2024
|Румыния
|4 сентября 2024
|Франция
|10 апреля 2025
|Швеция
|10 декабря 2025
|Южная Корея
|15
В день похорон Герда, во время долгого разговора Тома и Лисси, Лисси несколько раз отпивает из своего сока, и её стакан оказывается наполовину пуст. Однако к концу сцены стакан снова полон.