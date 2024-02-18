Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жизнь
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Жизнь

Жизнь

Немецкая семья на распутье: простить или возненавидеть ещё сильнее Sterben 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его вечно пьяная сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется тому, что отца помещают в дом престарелых. Встретившись снова, смогут они простить друг друга или возненавидят еще больше?

Жизнь - дублированный трейлер
Страна Германия
Продолжительность 3 часа 3 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 ноября 2024
Премьера в мире 18 февраля 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия ПРОвзгляд
3 октября 2024 Беларусь
27 ноября 2024 Бразилия 16
25 июля 2025 Великобритания
25 апреля 2024 Германия 16
10 апреля 2025 Греция
10 апреля 2025 Дания
25 июля 2025 Ирландия 16
11 сентября 2025 Италия
5 сентября 2024 Нидерланды 12
4 октября 2024 Румыния
4 сентября 2024 Франция
10 апреля 2025 Швеция
10 декабря 2025 Южная Корея 15
Сборы в мире $1 821 245
Производство Port au Prince Film & Kultur Produktion, Schwarzweiss Filmproduktion, Senator Film Produktion
Другие названия
Sterben, Dying, De dödas symfoni, Dying - A Última Sinfonia, Haldoklás, de komédia, La Partition, La partitura, Lo spartito della vita, Marele final, Ölmek, Suremine, Symfonia o umieraniu, Жизнь, На прага на смъртта, 我去死一下
Режиссер
Маттиас Гласнер
В ролях
Ларс Айдингер
Коринна Харфух
Лилит Штангенберг
Рональд Церфельд
Роберт Гвиздек
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино

Жизнь - смотреть в онлайн-кинотеатре

Жизнь

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

В день похорон Герда, во время долгого разговора Тома и Лисси, Лисси несколько раз отпивает из своего сока, и её стакан оказывается наполовину пуст. Однако к концу сцены стакан снова полон.

Трейлеры фильма
Жизнь - дублированный трейлер
Жизнь Дублированный трейлер
Все трейлеры
Кадры из фильма
