Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его вечно пьяная сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется тому, что отца помещают в дом престарелых. Встретившись снова, смогут они простить друг друга или возненавидят еще больше?