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Драматическая история большой семьи на фоне послевоенного СССР Smotri na menya! 18+
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О фильме

Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства, ответственный работник Александр, должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу.

Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью. Дорога сводит героев истории со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее. Трогательные взаимоотношения матери и детей, взаимная поддержка, честность и любовь делают возможным благополучный исход путешествия.

История большой семьи разворачивается в сложные годы послевоенного восстановления страны.

Основано на реальных событиях.

Смотри на меня - трейлер
Смотри на меня  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 октября 2024
Премьера в мире 14 августа 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Россия Централ Партнершип
5 сентября 2024 Беларусь
Бюджет 140 000 000 RUR
Производство Централ Партнершип Продакшн, MV Film, Министерство культуры Российской Федерации
Другие названия
Smotri na menya!, Look at Me, Смотри на меня!
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Егор Тишканин
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 18 голосов
5.7 IMDb
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1 февраля 2025 15:55
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