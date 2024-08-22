История девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу – источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов – вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища
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