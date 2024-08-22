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Формула воды

Яркие и опасные приключения девочки-подростка с планеты-океана Formula vody 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 17
Не пойду 10

О фильме

История девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу – источнику питьевой воды.  Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов – вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища

Формула воды - трейлер
Формула воды  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 января 2025
Премьера в мире 22 августа 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Атмосфера Кино
3 октября 2024 Беларусь
3 октября 2024 Казахстан
22 августа 2024 Кыргызстан
10 апреля 2025 Сербия o.A.
3 октября 2024 Узбекистан 6+
10 апреля 2025 Черногория o.A.
Бюджет 360 000 000 RUR
Сборы в мире $516 893
Производство Magic Factory, Союзмультфильм
Другие названия
Formula vody, The Formula for Water, Формула воды
Режиссер
Артем Минаков
В ролях
Юлия Довганишина
Юлия Довганишина
Юлия Гаврилина
Юлия Гаврилина
Андрей Левин
Андрей Левин
Niletto
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 14 голосов
4.5 IMDb
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Формула воды

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
ovv10762 11 октября 2024, 14:04
Рейтинги 6.3/7.3 от фильма Гильермо Дель Торо с тем же названием. На Кинопоиске , к слову, средний рейтинг ещё даже не сформирован из-за маленького… Читать дальше…
Галина Дудинова 19 октября 2024, 08:37
Не понравился мультик. Не советую.
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Формула воды - трейлер
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